“El que se va del PRO debería devolver la banca”

“Si de repente decidiste que ahora sos libertario, estás en todo tu derecho de serlo. Si sos el presidente del PRO y decidiste irte del bloque porque ahora sos libertario, creo en tu derecho a cambiar de opinión. Lo único, no sigas siendo el presidente del PRO, devolvé la banca y te deseo lo mejor”. Así se expresó el diputado nacional Martín Yeza respecto de la interna que se desarrolla en esa fuerza política.

Yeza estuvo ayer en La Plata donde se reunió con vecinos y víctimas de usurpaciones para presentar su proyecto de “desalojos exprés” que impulsa en la Cámara baja. Y en ese contexto, visitó la redacción de EL DIA junto al concejal del PRO Nicolás Morzone.

El ex intendente de Pinamar cuestionó la decisión del sector de Patricia Bullrich de romper los bloques en la Legislatura y apuntó a Daniela Reich, todavía titular del PRO bonaerense que dejó la bancada. “Si te vas, tenés que devolver la banca”, sostuvo.

Consultado respecto de por qué no hubo fractura del bloque de diputados nacionales del que forma parte en el marco de la disputa entre Bullrich y Macri, Yeza dijo que “no puedo explicar lo que no entiendo. O sea, no me puedo explicar de ninguna manera por qué la presidenta del PRO (Reich) se va al bloque PRO. Porque, además, el comunicado, si lo leés exactamente, te dice que como son del PRO, son tan del PRO que se van del bloque Pro. Y después todo un choclo de las pymes, el campo, no sé qué. Pero vos sos el presidente del PRO y te vas del bloque. Yo soy Estudiantes de La Plata y soy tan Estudiantes de La Plata que me voy a Gimnasia. ¿Qué es eso?”.

Yeza cuestionó además el acto que Bullrich protagonizó con sectores libertarios. “¿Les parece muy exigente que si vas a hacer una coalición electoral con otro partido político, mínimo lo charlemos entre nosotros?”, se preguntó. “Somos 17 diputados nacionales de la Provincia, más de 20 intendentes, concejales, militantes, diputados provinciales. Si el presidente Javier Milei quiere hacer una coalición con el PRO, ¿no te parece que le puede mandar un WhatsApp a Mauricio (Macri)?”, concluyó.