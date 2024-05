Deflación sin brotes verdes y la salida en “U” complican el plan de Caputo

eleconomista.com.ar

En el equipo económico festejan los últimos datos que vienen del frente inflacionario: no solo hubo deflación en la canasta básica en las últimas dos semanas de abril, sino que la lista de precios que están recibiendo los supermercados por parte de los proveedores también muestra caída nominal para el comienzo de mayo. Entre los asesores de Luis Caputo hay entusiasmo en que este mes el IPC puede dar incluso menor al 5%. “Sería espectacular”, dicen.

Si bien no hay datos oficiales todavía, todas las consultoras que suelen tener una estimación algo mayor a lo que finalmente publica el Indec tienen el dato de abril en torno al “8 y pico”. Se hace la salvedad que si las prepagas retrotraen finalmente los aumentos como estaba estipulado (algo que estará por verse porque podrían cobrar todo y compensar ambos meses en junio alegando que la facturación ya estuvo hecha, como suele pasar con aquellas que tienen el servicio con débito automático), el índice correspondiente al mes pasado podría ser incluso menor al 8% (se cree que en “7 y pico”). Se verá.

De ahí que el Gobierno insiste en mantener un pilar de la estabilización de precios: el cepo y la apreciación cambiaria que el mismo ministro de Economía le avisó a los empresarios que “vino para quedarse”.

Ni Caputo ni Santiago Bausili en el Banco Central tienen la menor intención real en quitar las restricciones al dólar.

Así fuerzan una baja artificial de tasas de interés para que reflote la economía desde una depresión innegable. Desde que gobierna Milei, el Banco Central serruchó las tasas: pasó del 133% a 50% (después de 5 bajas consecutivas). Lo curioso es que el dólar no se movió y sigue siendo el activo que lidera el podio entre los que más pierden (en términos reales) durante el año. De paso, licúa los pasivos remunerados de la entidad. “No son boludos, saben exactamente lo que hacen”, dijo, sin eufemismos, el gerente de un banco privado.

“Nos fuerza a salir a prestar plata. El tema es que los salarios están muy abajo y si no levanta la economía va a empezar a haber más desempleo. Entonces excepto el ABC1 que gana más de 3 millones de pesos mensuales, nadie va a sacar ni un préstamos personal. La gente en Argentina no está acostumbrada a tener deudas y menos si el escenario no está despejado, y es poco probable que suceda”, aseguró el banquero. “Fijate qué pasa con los alquileres en CABA, hoy hay mucha oferta pero la demanda no acompaña los precios y tenés departamentos vacíos. Si no te querés jugar y meterte en un contrato de alquiler porque no sabés si vas a poder pagar $500.000 por mes, imaginate tomar un préstamo bancario. La prioridad de la gente está en otro lado”, reflexionaba.

El Primer trimestre fue brutal

La clave para que el plan de Caputo y Milei sea exitoso es si este atraso cambiario y el cepo para bajar la inflación es lo suficientemente reactivante para que la gente y las empresas tomen deuda y despierte la economía. El primer trimestre fue brutal: según la consultora de Orlando Ferreres, el PIB cayó casi 7% en ese período (y en marzo el derrumbe fue del 9,7% anual).

Por ahora no aparecen “brotes verdes” más allá de algún dato muy aislado que los trolls oficialistas lanzan en redes sociales. De hecho, ningún funcionario de Economía, ni en on ni off the record, se juega a mostrar un sector que esté repuntando y hacer campaña con eso.

El mismo Caputo en la Bolsa de Comercio les fue claro a los empresarios: “Si ustedes acompañan, vamos a salir más rápido”.

Incluso quienes veían una salida en “V” ahora la ven en “U”. Ese es el caso de Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, la primera en bajarse de la caravana optimista. Pero los datos son dinámicos y algunos creen que hay riesgos concretos de que la salida sea extremadamente lenta, incluso que se llegue al temido “L”.

El mes de abril, incluso, refleja una caída de actividad económica que podría ser superior a la vista en el mes de marzo; el empleo formal viene cayendo y el informal aumentando pero en menor proporción. Todo esto daría la impresión que el desempleo pasaría a ser en breve la mayor preocupación de los argentinos.

El consultor Salvador Di Stéfano dice que la caída de consumo público arrastra a la baja al consumo privado. “Las exportaciones no han repuntado, los exportadores no desean liquidar sus productos con un dólar tan bajo, y precios internacionales por el piso. La importación está disminuyendo en un escenario económico de baja actividad. En este escenario el Gobierno ha salido en un raid de conferencias buscando que los agentes económicos traigan mayores inversiones, sin embargo, no hay respuestas concretas por parte del empresariado nacional y tampoco del internacional”, dijo.

Para Di Stéfano, si no vemos una suba del consumo, inversión y exportaciones, “esto nos lleva a pensar que el PIB este año nos va a mostrar su cara más desagradable, una baja que podría ubicarse en torno del 4%, esto traerá consigo un mayor desempleo”.

Los impuestos

“El Gobierno dice que si logra superávit fiscal bajará los impuestos, pero hay un pequeño detalle que muchas veces no se destaca. El Gobierno necesita superávit fiscal y crecimiento económico, ya que si logra superávit y la economía está en recesión no bajará los impuestos para caer en déficit a futuro. Algo parecido sucede con el cepo, solo se eliminará el día que el Gobierno logre superávit y la economía crezca. El cepo se eliminará el día que ingresen capitales, y el Gobierno se financie en el mercado sin tener que prometerles a los bancos que de mediar una baja en los bonos que les vende, se los recompra a un precio que no afecte su patrimonio”, explicó.

Mientras tanto, el mercado mira para otro lado. Las acciones medidas en dólares crecen más del 80% en los últimos 12 meses y el bono AL30 subió 186,4% en dólares en el mismo período. Milei pone el ejemplo de la fiesta financiera como aquellos que “sí la ven”. Recesión o depresión económica por un lado, la “timba financiera” por la otra. Todo en la misma Argentina.