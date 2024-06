Se cumplen dos años de la muerte de El Noba: el emotivo recuerdo del artista

Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, dejó su trabajo como albañil para convertirse en un reconocido cantante de cumbia 420. Pero perdió la vida siendo muy joven, a los 25 años, como consecuencia de un accidente vial en el año 2022.

A dos años de su muerte, su legado sigue vigente y sus fanáticos lo siguen recordando al visitarlo en el Cementerio Municipal de Florencio Varela. Quien siempre lo menciona y lo mantiene en su memoria es su gran amiga La Joaqui, que unos días atrás volvió al lugar donde grabó su hit “Butakera” con El Noba para estrenar ahí “San Turrona”.

“Yo creo que la gente me eligió porque se sintió identificada”, había manifestado el músico en una entrevista, tras popularizar su tema “Tamos Chelo”, surgido de su realidad económica en Florencio Varela: “Cuando yo era albañil, era obrero, siempre decíamos ‘cobramos la quincena, chelo, bien ahí’”.

Su madre, Vanesa Aranda, publicó en redes: "Hace dos años que te llevaste mi corazón con vos. Ya los días no son los mismos. Mi vida no es la misma". Además, siguió: "o te das una idea lo que mamá te extraña, sos mi niño precioso, al cual mamá trato de cuidarte y darle lo mejor, pero bueno ‘es lo que me tocó', dirías vos".

Por último, escribió: "Te amo, mi amor, y te voy a amar el resto de mi vida. Y te voy a recordar siempre con alegría, como te gustaba a vos. Solo vos y yo sabemos el amor de uno con el otro, pero también sé que desde donde estás nos cuidás. Beso enorme, mi amor. Mamá siempre está".

El posteo recibió cientos de comentarios, entre ellos el de La Joaqui, una de las grandes amistades del cantante. Allí, escribió "Siempre" junto a un corazón. Días atrás, en su primer recital en el Luna Park, la cantante lo recordó: "Esta canción me gustaría dedicársela a un ángel que tengo arriba, que me cuida de todos los envidiosos...".

El accidente ocurrió el 24 de mayo de 2022 en el cruce de las calles Luis Braille y Solís de Florencio Varela, cuando un Peugeot 308 impactó contra el motovehículo en el que circulaba "El Noba". En tanto, hubo testigos que manifestaron que conducía sin casco y haciendo "wheelie". Tras 10 días internado en terapia intensiva, el músico falleció en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner.

Coronel era padre de una nena, tenía una carrera en pleno ascenso. Era uno de los referentes de la cumbia 420 junto a L-Gante, Perro Primo y DT Bilardo. Un día antes de su trágico accidente, había realizado un tierno posteo en su cuenta de Instagram que había comprado un terreno para su hija y que iba a construir su casa propia.

Con enorme emoción, le había agradecido a sus seguidores y también a sus fans: "Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. Gracias por escucharme. Gracias por bancarme. Hoy tengo mi propio terreno, mi casa tan soñada", fue su posteo. Junto con el mismo, compartió imágenes del lugar.