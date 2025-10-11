Entraron a pedir facturas y terminaron robando

Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise
Esqueletos que hablan: lo que un osario platense revela sobre el desgaste de la columna
Los desafíos cotidianos y la historia, en el Día del Martillero Público
Perdió parte de un dedo por un ataque de un pitbull en Los Hornos
En una causa por el teléfono fijo, una catarata de reclamos ante EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cierre de la jornada laboral en una panadería del centro platense terminó en un violento asalto protagonizado por tres adolescentes. El hecho en las últimas horas en un local ubicado sobre Av. 60, entre 1 y 2, a metros del Registro Provincial de las Personas.
Según confiaron fuentes policiales a este diario, cerca del anochecer ingresaron al comercio tres chicos que aparentaban ser menores de edad. En ese momento, al frente del negocio se encontraba un joven de 19 años, primo del dueño, que había quedado a cargo porque el propietario se había retirado hacía unos minutos.
El muchacho se disponía a cerrar el local y guardaba parte de la mercadería cuando los tres adolescentes entraron y se apoyaron sobre el mostrador. “Por la zona suelen pasar chicos pidiendo algo para comer, así que el joven les ofreció unas facturas pensando que era eso lo que buscaban”, contó un vocero de la investigación.
Los chicos aceptaron las facturas y se retiraron del lugar. Sin embargo, pocos minutos después regresaron con otra intención.
“Entraron de nuevo, rodearon al encargado y empezaron a revisar el mostrador”, detalló la misma fuente.
En cuestión de segundos, los asaltantes se apoderaron de unos 50.000 pesos en efectivo, una computadora, y dos celulares. Tras el robo, los implicados escaparon corriendo por avenida 60 en dirección a calle 2, según relataron testigos que se encontraban en la zona.
LE PUEDE INTERESAR
Le saquearon la casa a un joven policía de Los Hornos
LE PUEDE INTERESAR
Golpearon a un nene para robarle la bici en Berisso
En tanto por estas horas las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los responsables, quienes serían menores de edad. Por su parte la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca establecer si los jóvenes actuaron por su cuenta o si forman parte de un grupo delictivo que viene cometiendo hechos similares en la mencionada zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí