Entraron a pedir facturas y terminaron robando

El cierre de la jornada laboral en una panadería del centro platense terminó en un violento asalto protagonizado por tres adolescentes. El hecho en las últimas horas en un local ubicado sobre Av. 60, entre 1 y 2, a metros del Registro Provincial de las Personas.

Según confiaron fuentes policiales a este diario, cerca del anochecer ingresaron al comercio tres chicos que aparentaban ser menores de edad. En ese momento, al frente del negocio se encontraba un joven de 19 años, primo del dueño, que había quedado a cargo porque el propietario se había retirado hacía unos minutos.

El muchacho se disponía a cerrar el local y guardaba parte de la mercadería cuando los tres adolescentes entraron y se apoyaron sobre el mostrador. “Por la zona suelen pasar chicos pidiendo algo para comer, así que el joven les ofreció unas facturas pensando que era eso lo que buscaban”, contó un vocero de la investigación.

Los chicos aceptaron las facturas y se retiraron del lugar. Sin embargo, pocos minutos después regresaron con otra intención.

“Entraron de nuevo, rodearon al encargado y empezaron a revisar el mostrador”, detalló la misma fuente.

En cuestión de segundos, los asaltantes se apoderaron de unos 50.000 pesos en efectivo, una computadora, y dos celulares. Tras el robo, los implicados escaparon corriendo por avenida 60 en dirección a calle 2, según relataron testigos que se encontraban en la zona.

En tanto por estas horas las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los responsables, quienes serían menores de edad. Por su parte la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca establecer si los jóvenes actuaron por su cuenta o si forman parte de un grupo delictivo que viene cometiendo hechos similares en la mencionada zona.