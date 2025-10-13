Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora cada día

La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora cada día
13 de Octubre de 2025 | 08:08

Escuchar esta nota

La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora día a día. Y las consecuencias son traducidas en números. por caso, este lunes se conoció que las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 27% en septiembre en comparación con el año anterior, aunque el crecimiento de sus exportaciones globales alcanzó un máximo de seis meses.

Las cifras de aduanas publicadas hoy mostraron que las exportaciones mundiales de China fueron un 8,3% más altas que el año anterior, alcanzando los 328.500 millones de dólares, superando las estimaciones de los economistas. Esto fue notablemente mejor que el aumento interanual del 4,4% en agosto. Las importaciones crecieron un 7,4% el mes pasado, significativamente mejor que el aumento del 1,3% en agosto, aunque una economía interna más débil y una desaceleración en el sector inmobiliario continúan afectando la demanda y el consumo.

Las exportaciones de China a Estados Unidos han caído durante seis meses consecutivos. En agosto disminuyeron un 33%. El panorama es incierto mientras la tregua entre Beijing y Washington se desmorona y ambas partes se enfrentan con nuevos aranceles y otras medidas de represalia.

La estrategia china, que gana mercados

A medida que las exportaciones a Estados Unidos han estado bajo presión por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, que intentan que los fabricantes trasladen sus fábricas a Estados Unidos, China ha expandido los mercados para sus productos en otras regiones.

Los envíos a Asia Sudoriental crecieron un 15,6% interanual en septiembre. Las exportaciones a América Latina y África aumentaron un 15% y un 56%, respectivamente. "Actualmente, el entorno externo sigue siendo severo y complicado. El comercio enfrenta una creciente incertidumbre y dificultades. Aún necesitamos hacer más esfuerzos para estabilizar el comercio en el cuarto trimestre", afirmó en una conferencia de prensa este lunes Wang Jun, viceministro de la agencia china de aduanas.

Por su parte, Gary Ng, economista senior en Natixis, dijo que "las exportaciones de China continúan mostrando resiliencia dado los bajos costos y las opciones limitadas de reemplazo a nivel mundial a pesar de los aranceles más altos". "Lo que es más preocupante no son sólo los aranceles, sino los controles de exportación", añadió. "Si comenzamos a ver una escalada en los controles de exportación que detengan las cadenas de suministro, esto podría tener un impacto más prolongado".

EE UU vs China: una guerra de aranceles

Las tensiones con Estados Unidos se reavivaron el viernes después de que Trump amenazara con un arancel adicional del 100% sobre los productos chinos y controles de exportación sobre software "crítico". Esto ocurrió después de que China anunciara que impondría nuevas tarifas portuarias a los barcos estadounidenses en respuesta a un plan estadounidense de imponer tarifas portuarias a los buques chinos que atraquen en el país.

Beijing también extendió los controles de exportación sobre baterías de iones de litio y sobre exportaciones de tierras raras y tecnologías relacionadas. La fricción podría poner en peligro los planes para una reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping a finales de octubre. También sugiere una falta de progreso en los esfuerzos por forjar un amplio acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

