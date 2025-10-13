Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Pincha, afectado por las lesiones, entrena pensando en el clásico: cuáles son las bajas de Domínguez

El Pincha, afectado por las lesiones, entrena pensando en el clásico: cuáles son las bajas de Domínguez
13 de Octubre de 2025 | 19:53

Estudiantes regresa a las prácticas mañana por la mañana bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, en medio de una nebulosa de malos resultados y varios lesionados. El entrenador de Estudiantes, de cara al clásico frente a Gimnasia, intenta recuperar la mayor cantidad de futbolistas posibles, para llegar de la mejor forma al domingo.

En este sentido, las últimas semanas han sido fatídicas para el cuerpo técnico en materia de bajas por distintas lesiones. Si bien algunos pudieron volver a la cancha, son más los que han quedado marginados.

Hay cinco nombres en la lista, de los cuales solo uno tiene chances de llegar. Es el caso de Eric Meza, que a pesar de la sobrecarga muscular que padece en el muslo derecho le ponen sus fichas para que sea de la partida el día de la madre.

Por su parte, en ese listado está Joaquín Tobio Burgos, que en los últimos días comenzó a trabajar junto a sus compañeros, pero desde lo futbolístico el juvenil no está en condiciones. Aunque esta semana será trascendental para ver que sucederá. Cabe mencionar que el oriundo de Chascomús no juega desde mitad de año, cuando sufrió una fractura por estrés en el hueso que conecta el aductor y el isquiotibial.

En cuanto a los que están descartados aparece el marcador central Leandro González Pírez. Tras ser sometido a estudios, se confirmó que sufrió una lesión muscular grado 3 en el tendón isquiotibial conjunto derecho.

Siguiendo esta línea, está el lateral izquierdo Gastón Benedetti que padece esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha. Lo que lo margina por lo menos hasta el cierre de la fase regular del Clausura.

El último caso y el más creciente es el del atacante Lucas Alario, que tampoco estará, tras sufrir una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha, en los entrenamientos previos al cruce ante Belgrano en Córdoba.

