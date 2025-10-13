VIDEO.- Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas
VIDEO.- Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas
La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Orfila, cuestionado en la previa del clásico: el entrenador perdió respaldo y su continuidad está en duda
El Pincha, afectado por las lesiones, entrena pensando en el clásico: cuáles son las bajas de Domínguez
VIDEO. Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos con sus familias
El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles
Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta
Javier Milei partió rumbo a Washington: "Nos van a salir los dólares por las orejas"
Fuerte caída del dólar oficial y el blue en la apertura de la semana tras la intervención de EE.UU.
Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano
Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El relato de uno de los rehenes argentinos liberado por Hamas: "No sabés lo que pasamos acá"
Día del psicólogo y psicóloga: de profesión castigada a una de las más elegidas en La Plata
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Cuenta DNI anunció una explosiva tasa de interés para plazos fijos: ¿cuánto pueden rendir tus ahorros?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
The Wall Street Journal cuestiona el rescate de Argentina y pide dolarización, antes del viaje de Milei a EE UU
Acuerdo YPF-Eni: Horacio Marín proyecta el ingreso de US$300 mil millones en exportaciones y 50.000 empleos
Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes regresa a las prácticas mañana por la mañana bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, en medio de una nebulosa de malos resultados y varios lesionados. El entrenador de Estudiantes, de cara al clásico frente a Gimnasia, intenta recuperar la mayor cantidad de futbolistas posibles, para llegar de la mejor forma al domingo.
En este sentido, las últimas semanas han sido fatídicas para el cuerpo técnico en materia de bajas por distintas lesiones. Si bien algunos pudieron volver a la cancha, son más los que han quedado marginados.
Hay cinco nombres en la lista, de los cuales solo uno tiene chances de llegar. Es el caso de Eric Meza, que a pesar de la sobrecarga muscular que padece en el muslo derecho le ponen sus fichas para que sea de la partida el día de la madre.
Por su parte, en ese listado está Joaquín Tobio Burgos, que en los últimos días comenzó a trabajar junto a sus compañeros, pero desde lo futbolístico el juvenil no está en condiciones. Aunque esta semana será trascendental para ver que sucederá. Cabe mencionar que el oriundo de Chascomús no juega desde mitad de año, cuando sufrió una fractura por estrés en el hueso que conecta el aductor y el isquiotibial.
En cuanto a los que están descartados aparece el marcador central Leandro González Pírez. Tras ser sometido a estudios, se confirmó que sufrió una lesión muscular grado 3 en el tendón isquiotibial conjunto derecho.
Siguiendo esta línea, está el lateral izquierdo Gastón Benedetti que padece esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha. Lo que lo margina por lo menos hasta el cierre de la fase regular del Clausura.
LE PUEDE INTERESAR
Orfila, cuestionado en la previa del clásico: el entrenador perdió respaldo y su continuidad está en duda
El último caso y el más creciente es el del atacante Lucas Alario, que tampoco estará, tras sufrir una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha, en los entrenamientos previos al cruce ante Belgrano en Córdoba.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí