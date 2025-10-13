Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Uno por uno

Lucas Finochio
Lucas Finochio

13 de Octubre de 2025 | 02:12
Edición impresa

 

IGNACIO FERNÁNDEZ (6)

Dentro de un equipo que no encontró asociaciones, Nacho Fernández intentó ser ese conector en la mitad de la cancha. Buscó hacerlo con pases largos y filtrados. En lineas generales tuvo un primer tiempo correcto, pero en el complemento su rendimiento fue mermando. A pesar de todo fue lo más destacado de un equipo costoso pero no valioso.

Tomás Etcheverry tiene rival para la vuelta a las canchas, Mark Lajal

Otra vergonzosa derrota de River en el Monumental: ahora, con Sarmiento

UN ERROR GARRAFAL QUE MARCÓ EL DESARROLLO DEL PARTIDO (3)

Si bien Armani tuvo algunas buenas respuestas ante pocas llegadas, el error que cometió en el gol de Sarmiento marcó el desarrollo del encuentro, ya que fue una de las más claras de la visita.

PARTIDO SIN SOBRESALTOS PARA SEBASTIÁN ZUNINO (5)

Sebastián Zunino pasó desapercibido, algo que habla bien del arbitraje argentino luego de las polémicas en las últimas fechas. Además, necesitó poco de la ayuda del VAR.

 

franco armani (3)

El equipo perdió por su error. Después fue mejorando con algunas atajadas, pero esa falla en el gol marcó el destino del partido.

Fabricio Bustos (4)

Tuvo un partido flojo. Muy superficial. Por momentos desbordó pero fue más de lo mismo.

lucas martínez quarta (4)

Lo anticiparon en reiteradas ocasiones. Sigue impreciso. Todavía no recuperó el nivel que supo tener.

paulo díaz (5)

Similar a su compañero de zaga. Aunque tuvo más vocación ofensivo, controlando en mitad de cancha. Hasta tuvo un tiro claro que se estrelló en el travesaño.

milton casco (4)

Poca presencia en ataque, y en defensa tuvo algunas complicaciones. Nunca entró en ritmo.

ignacio Fernández (6)

De lo más desequilibrante en el primer tiempo. Fue el conductor de un equipo que le costó horrores asociarse para generar aproximaciones.

Thiago Acosta (4)

Tuvo movimientos interesantes, hasta un tiro que pasó por arriba del travesaño. Fue de mayor a menor en el complemento.

Giuliano Galoppo (5)

Partido correcto, buscó proyectarse encarando y pateando. Otro de los pocos puntos altos que tuvo River.

Santiago Lencina (5)

Buen primer tiempo, intentó hacer que el juego del equipo sea por lo bajo. Fue perdiendo terreno con el transcurso del complemento.

maximiliano salas (5)

Flojo primer tiempo que fue remediando en la segunda mitad. Con el ingreso de Borja jugó más sobre las bandas.

facundo colidio (5)

Tuvo algunos chispazos pero no fue el jugador de otros partidos. El DT se apuró en sacarlo en el descanso. A pesar de todo, no venía haciendo un mal trabajo.

 

INGRESARON

miguel borja (4)

Ingresó para tener más presencia en el área, le llegaron algunas pelotas incómodas que no pudo jugarlas a su favor, salvo la del gol anulado.

cristian jaime (5)

Hizo su debut en River. Por las circunstancias se volcó más al lateral izquierdo. Tiene potencial y valentía.

sebastián Driussi (4)

Intermitente. Tuvo un intento de tiro. No le brindó al equipo la jerarquía que necesitaba.

maximiliano meza (4)

No tuvo contacto con la pelota. Ingresó para que pueda usar los dos perfiles. Nunca entró en juego.

PROMEDIO

4,46

