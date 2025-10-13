“Me hago responsable y lo asumo con dignidad”

Luego de una extensa charla dentro del vestuario local, entre referentes, jugadores y cuerpo técnico, el entrenador de River Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre lo que dejó la derrota ante Sarmiento en el Estadio Monumental.

En este sentido, comenzó hablando sobre el delicado momento que atraviesa el cuadro de la banda, ya que son cuatro derrotas consecutivas por el campeonato local, además de que perdió 6 de los últimos partidos que disputó en todas las competencias. “Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no los pudimos sostener, por errores propios o expulsiones”.

Siguiendo línea añadió: “Es verdad que no es el mejor momento, hasta quizá sea el momento no reconocible de lo que sucede con el equipo. No tengo mucho para decirles, más de lo que les digo siempre. Me tengo que hacer responsable, pero tenemos que seguir, si bien no estamos bien, hay que cumplir los objetivos, entre el torneo, el clásico con Boca y la Copa Argentina”.

A su vez, volvió a resaltar en conferencias anteriores que él es el responsable de el aciago presente: “Hay que asimilar el momento, desde mi lugar me responsabilizo . No hay excusas. Hay que reconocer y seguir”.

Por otro lado, al ser consultado de manera sutil sobre su continuidad, el Muñeco comentó que tiene con que para seguir al mando del primer equipo, “Podemos atravesar esta adversidad, tenemos con qué, hay argumentos para poder hacerlo”.

debut de Cristian jaime

El extremo izquierdo de 19 años nacido en Tigre, Cristian Jaime tuvo su estreno con la camiseta de River. Además significó el debut número 49 de juveniles de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

Cabe mencionar que el juvenil había firmado su contrato hace algunos días. Puso el gancho hasta diciembre de 2028, con una cláusula de 100 millones de euros.