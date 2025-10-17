Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo

Otro cortocircuito: Trump y Zelenski, en tensión por la guerra en Ucrania y el papel de Putin

El presidente de EE UU aseguró que ve avances hacia la paz, mientras que el ucraniano insistió en que el líder el Kremlin “no está preparado” para poner fin al conflicto. Más diferencias

Otro cortocircuito: Trump y Zelenski, en tensión por la guerra en Ucrania y el papel de Putin
17 de Octubre de 2025 | 16:03

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, apenas un día después de haber mantenido una extensa conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladimir Putin. El encuentro dejó a la vista nuevas diferencias entre ambos líderes: mientras Trump aseguró que “las cosas avanzan” hacia un posible fin del conflicto, Zelenski advirtió que Putin “no está listo para la paz”.

Durante el almuerzo bilateral, el presidente estadounidense insistió en que su diálogo con el líder ruso había sido “muy positivo” y que “el objetivo sigue siendo terminar la guerra”. Zelenski, en cambio, fue tajante: “Putin no está preparado para poner fin a la invasión”, afirmó ante la prensa. Aun así, expresó su esperanza en que “la confianza” de Trump pueda contribuir a lograr la paz.

Camino hacia una nueva cumbre

En el horizonte se perfila una nueva reunión entre Trump y Putin, prevista para las próximas semanas en Budapest, con el objetivo de retomar las negociaciones de paz iniciadas en agosto en Alaska. El propio Trump descartó la posibilidad de que se sume Zelenski al encuentro: “Ambos negocian bien, pero hay demasiado odio entre ellos”, dijo al respecto.

El mandatario estadounidense explicó que eligió la capital húngara por su cercanía política con el primer ministro Viktor Orbán, a quien calificó como “un gran líder” y destacó que Hungría es “un país seguro”.

La posición de Ucrania

Zelenski, tras su arribo a Washington, se alojó en la Casa Blair, residencia de mandatarios invitados. Su visita tenía como principal objetivo solicitar nuevos sistemas de defensa antiaérea para proteger las infraestructuras energéticas ucranianas ante los ataques rusos.

“Cada sistema de defensa aérea importa, porque salva vidas”, escribió el presidente ucraniano en la red social X antes del encuentro. Sin embargo, Trump evitó comprometerse con la entrega de misiles Tomahawk, proyectiles de largo alcance que Kiev considera clave en su defensa.

LE PUEDE INTERESAR

Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata

“Esperemos que no los necesiten. Queremos terminar la guerra sin recurrir a armas de ese tipo”, señaló Trump, al tiempo que justificó su negativa en la necesidad de conservar armamento estratégico para Estados Unidos. Moscú, por su parte, ya había advertido que consideraría “un paso hostil” cualquier suministro de esos misiles a Ucrania.

Zelenski replicó que la guerra “también es tecnológica” y que Ucrania necesita equipamiento avanzado para resistir los ataques rusos. “Usamos drones de fabricación propia, pero no tenemos acceso a los Tomahawk”, explicó.

Antecedentes y tensiones

La reunión del viernes fue la tercera entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump al poder el 20 de enero. En febrero, durante un encuentro previo, las conversaciones se habían tornado ásperas: en aquella ocasión, Trump le advirtió a Zelenski que estaba “jugando con la Tercera Guerra Mundial”.

Esta vez, el tono fue más diplomático. Zelenski agradeció la mediación estadounidense para facilitar contactos con empresas energéticas, aunque la falta de acuerdos concretos volvió a evidenciar la distancia política entre Washington y Kiev.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Últimas noticias de El Mundo

Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales

VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata

Proponen sacar a Maduro y formar un gobierno de transición en Venezuela

Wall Street cerró a la baja por la tensión con China
Deportes
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU
AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla