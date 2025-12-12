Maduro le canta a EE UU “Don’t worry, be happy”

En un encendido acto en Caracas, Nicolás Maduro llamó a campesinos y pescadores a estar listos para “partirle los dientes” a Estados Unidos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe que Venezuela considera una “amenaza”. Durante la marcha por el 166º aniversario de la Batalla de Santa Inés, el mandatario aseguró que las mismas manos que producen “son las que agarran los fusiles, los tanques y los misiles” para defender al país de cualquier “imperio invasor”.

Maduro sostuvo que Venezuela debe mantenerse “como guerreros”, trabajando y preparados para enfrentar al “imperio norteamericano”. En un intento de restar dramatismo a la tensión, incluso entonó la canción “Don’t worry, be happy”, buscando transmitir serenidad a sus seguidores.

Sus declaraciones coincidieron con la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo y con el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos confiscó un “gran petrolero” frente a las costas venezolanas, elevando aún más la tensión bilateral.