Maduro le canta a EE UU “Don’t worry, be happy”

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En un encendido acto en Caracas, Nicolás Maduro llamó a campesinos y pescadores a estar listos para “partirle los dientes” a Estados Unidos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe que Venezuela considera una “amenaza”. Durante la marcha por el 166º aniversario de la Batalla de Santa Inés, el mandatario aseguró que las mismas manos que producen “son las que agarran los fusiles, los tanques y los misiles” para defender al país de cualquier “imperio invasor”.
Maduro sostuvo que Venezuela debe mantenerse “como guerreros”, trabajando y preparados para enfrentar al “imperio norteamericano”. En un intento de restar dramatismo a la tensión, incluso entonó la canción “Don’t worry, be happy”, buscando transmitir serenidad a sus seguidores.
Sus declaraciones coincidieron con la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo y con el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos confiscó un “gran petrolero” frente a las costas venezolanas, elevando aún más la tensión bilateral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí