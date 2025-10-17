Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Será mañana a las 20:30 y no a las 22:15 como se había pautado

Adelantan el horario del partido que River jugará ante Talleres en Córdoba

Adelantan el horario del partido que River jugará ante Talleres en Córdoba

finalmente, el partido entre talleres y river se jugará a las 20:30 / x

17 de Octubre de 2025 | 04:30
Edición impresa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que el partido entre Talleres y River, correspondiente a la 13° jornada del Torneo Clausura, cambió de horario y se jugará mañana a las 20.30, cuando originalmente estaba pautado para las 22.15.

La modificación se debe al adelantamiento de la final de la Copa Libertadores femenina que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en el Florencio Sola de Banfield.

El encuentro decisivo del certamen internacional estaba pautado para el sábado a las 20, pero CONMEBOL, en convenio con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires dispusieron el adelantamiento para las 16.30.

La idea de AFA era que no se superpusieran los partidos del Clausura con la final y más si llegaba un equipo argentino a dicha instancia, por eso el choque entre la T y el Millonario se iba a jugar más tarde de lo habitual. Como esto no ocurrió y el partido se adelantó, lo mismo sucederá con el choque que se disputará en el Mario Alberto Kempes correspondiente a la Zona B del campeonato.

Por otra parte, unos 400 efectivos de la Policía de Córdoba estarán abocados al operativo de seguridad que se desplegará mañana en el estadio Mario Alberto Kempes.

En el mismo se aplicará el sistema Tribuna Segura, para la detección e impedimento de acceso de personas con pedido de captura o derecho de admisión, entre otras infracciones.

LE PUEDE INTERESAR

Para 2026 se mantendrá el Apertura y el Clausura

LE PUEDE INTERESAR

Echaron a Moretti del predio de la AFA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Últimas noticias de Deportes

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”

Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
La Ciudad
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Policiales
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
Política y Economía
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Ni con “ayudín” baja: con intervención, el dólar subió
Descartan una devaluación y prometen más reformas
Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla