Adelantan el horario del partido que River jugará ante Talleres en Córdoba

finalmente, el partido entre talleres y river se jugará a las 20:30 / x

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que el partido entre Talleres y River, correspondiente a la 13° jornada del Torneo Clausura, cambió de horario y se jugará mañana a las 20.30, cuando originalmente estaba pautado para las 22.15.

La modificación se debe al adelantamiento de la final de la Copa Libertadores femenina que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en el Florencio Sola de Banfield.

El encuentro decisivo del certamen internacional estaba pautado para el sábado a las 20, pero CONMEBOL, en convenio con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires dispusieron el adelantamiento para las 16.30.

La idea de AFA era que no se superpusieran los partidos del Clausura con la final y más si llegaba un equipo argentino a dicha instancia, por eso el choque entre la T y el Millonario se iba a jugar más tarde de lo habitual. Como esto no ocurrió y el partido se adelantó, lo mismo sucederá con el choque que se disputará en el Mario Alberto Kempes correspondiente a la Zona B del campeonato.

Por otra parte, unos 400 efectivos de la Policía de Córdoba estarán abocados al operativo de seguridad que se desplegará mañana en el estadio Mario Alberto Kempes.

En el mismo se aplicará el sistema Tribuna Segura, para la detección e impedimento de acceso de personas con pedido de captura o derecho de admisión, entre otras infracciones.