Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Derrotó 2-0 al tomba

Lanús prolongó su buen momento

Lanús prolongó su buen momento
18 de Octubre de 2025 | 03:29
Lanús confirmó su gran presente con una victoria como local ante Godoy Cruz que parece haber entrado en un tobogán sin final. Está a sólo tres puntos de Aldosivi en la tabla Anual, el equipo que hoy está descendiendo por esa vía. Anoche fue 2-0 en la Fortaleza.

El primer gol fue insólito. Llegó a los 32 minutos del primer tiempo con una corrida del defensor paraguayo Canale que llegó al área rival y remató al primer palo: el arquero se tiró al medio proque esperaba un centro. Error. El segundo llegó en el descuento.

El Tomba fue un cúmulo de impotencia y mostró no saber cómo hacer un gol.

El partido sirvió para que Lautaro Acosta se convierta en el jugador con mayor cantidad de partidos jugados con la camiseta del Granate: 427. De esta manera superó por uno a Maximiliano Velázquez. Lo hizo jugando como titular y siendo reemplazado a los 15 minutos del complemento.

 

