Lanús prolongó su buen momento

Lanús confirmó su gran presente con una victoria como local ante Godoy Cruz que parece haber entrado en un tobogán sin final. Está a sólo tres puntos de Aldosivi en la tabla Anual, el equipo que hoy está descendiendo por esa vía. Anoche fue 2-0 en la Fortaleza.
El primer gol fue insólito. Llegó a los 32 minutos del primer tiempo con una corrida del defensor paraguayo Canale que llegó al área rival y remató al primer palo: el arquero se tiró al medio proque esperaba un centro. Error. El segundo llegó en el descuento.
El Tomba fue un cúmulo de impotencia y mostró no saber cómo hacer un gol.
El partido sirvió para que Lautaro Acosta se convierta en el jugador con mayor cantidad de partidos jugados con la camiseta del Granate: 427. De esta manera superó por uno a Maximiliano Velázquez. Lo hizo jugando como titular y siendo reemplazado a los 15 minutos del complemento.
