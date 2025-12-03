Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba ultimaban ayer las negociaciones para crear el interbloque de Provincias Unidas y sumar allí dentro a los diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, y los de de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Además Provincias Unidas -que será presidido por la santafesina Gisela Scaglia- lograba sellar anoche el pase de su coprovinciano José Nuñez, proveniente del PRO, quien pese a su cercanía con Patricia Bullrich prefirió reforzar su vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro.

El hueso más duro de roer era Pichetto, quien quedó muy herido cuando se enteró por la prensa que el mandatario santafesino quería imponer a toda costa a Scaglia -su vicegobernadora- como jefa del interbloque.

Pocos días antes, los diputados de la provincia de Córdoba, con el aval del gobernador Martín Llaryora, le habían transmitido que no tenían problemas en reconocerle la jefatura del interbloque.

“De esa manera no se quedan afuera de las comisiones”, argumentaron, con resignación, fuentes parlamentarias de Encuentro Federal.

El asunto terminará de saldarse hoy, en la previa a la sesión preparatoria, en la que los diputados electos prestarán juramento, con la visita de Pullaro a Buenos Aires.

Anoche, el despacho del diputado Miguel Pichetto era el epicentro de las negociaciones.

“Con la Coalición Cívica la negociación está encaminada también”, señaló una diputada nacional que será protagonista del esquema de Provincias Unidas.

En principio, el bloque quedaría constituido por 18 miembros: seis diputados de la provincia de Córdoba, cuatro de Santa Fe (Scaglia, Nuñez, Esteban Paulón y Pablo Farías), cuatro radicales (Jorge Rizzotti, Martín Lousteau, Mariela Coletta y Pablo Juliano), Pichetto y Massot, Ferraro y Frade.