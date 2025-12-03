“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
El "Día D" para Kicillof: intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
¡Confirmado! Los Pumas compartirán con Fiji, España y Canadá el Grupo C del Mundial de Rugby
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
Otra grieta en el mundo del espectáculo: Pampita defendió su decisión de cobrar las entrevistas y varias figuras dividieron sus opiniones
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Los números de la suerte del miércoles 3 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
Baby Etchecopar contó que no se habla con uno de sus tres hijos. Según admitió, hace tiempo que se distanciaron y dejó entrever que el problema de fondo es el dinero...
“Lo mismo que tiene el 95% de la gente: creen que vos tenés que comprarles todo. La casa, el auto, las vacaciones… como si fueras la vaca de oro”, dijo Baby, y aclaró que no es millonario: “No tengo un millón de dólares para comprar tres casas, por Dios que no tengo. Si lo tuviera, se las compro, te juro… pero tampoco es mi obligación”.
Además, contó que hubo una discusión y una duda que lo entristeció: “Cuando un hijo te pregunta: ‘¿Vos no tenés plata escondida afuera, no?’… eso duele”.
Además, dejó en claro que el hecho de que él haya rehecho su vida con otra mujer, “no les da derecho a reclamar”. Para finalizar, fue contundente: “Yo no pago por amor. Ser padre no significa comprarles una casa a cada uno. Mis hijos son adultos y pueden trabajar”.
