“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo

Baby Etchecopar contó que no se habla con uno de sus tres hijos. Según admitió, hace tiempo que se distanciaron y dejó entrever que el problema de fondo es el dinero...

“Lo mismo que tiene el 95% de la gente: creen que vos tenés que comprarles todo. La casa, el auto, las vacaciones… como si fueras la vaca de oro”, dijo Baby, y aclaró que no es millonario: “No tengo un millón de dólares para comprar tres casas, por Dios que no tengo. Si lo tuviera, se las compro, te juro… pero tampoco es mi obligación”.

Además, contó que hubo una discusión y una duda que lo entristeció: “Cuando un hijo te pregunta: ‘¿Vos no tenés plata escondida afuera, no?’… eso duele”.

Además, dejó en claro que el hecho de que él haya rehecho su vida con otra mujer, “no les da derecho a reclamar”. Para finalizar, fue contundente: “Yo no pago por amor. Ser padre no significa comprarles una casa a cada uno. Mis hijos son adultos y pueden trabajar”.