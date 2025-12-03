Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia

3 de Diciembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

Ayer, después de la jura de los nuevos legisladores, se acordó que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sea el legislador de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, quien ya fue titular del cuerpo legislativo en 2024.

Con respecto a los nombres para ocupar las vicepresidencias en el PJ habrá un representante de cada sector. Por el kicillofismo irá el diputado electo Mariano Cascallares y por el Frente Renovador el expresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. Dichiara está enrolado en el cristinismo.

En cuanto a la La Libertad Avanza (LLA), tendrá una vicepresidencia a cargo de Juan Manuel Osaba, diputado electo por La Plata que responde directamente al presidente de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja. Y por el PRO, el vicepresidente será Agustín Forchieri.

Como Secretario Legislativo continuará Gervasio Bozzano y Miguel de Lisi seguirá en la Secretaría Administrativa.

 

