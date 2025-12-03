El avance de la IA en el sector productivo

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
PRNewswire / AP
La Inteligencia Artificial (IA) ya no es una promesa del futuro, hoy acelera la transformación de las organizaciones tanto en Argentina como en toda América Latina. De acuerdo con un nuevo estudio sobre productividad y uso de IA, encargado por IBM y realizado por Censuswide, el 78% de las empresas en Argentina ha incorporado tecnologías de IA y el 88% de los empleados las utiliza en sus tareas diarias, lo que marca una tendencia en el incremento de la incorporación de este tipo de herramientas.
Más de la mitad de los participantes (60,32%) afirma que la IA les permite completar tareas con mayor rapidez; 53,97% reporta un ahorro de una a tres horas semanales, mientras que 46,71% destaca el impulso a su creatividad. Estos hallazgos permiten entender hacia dónde se dirigen las empresas en Argentina en torno a la tecnología que implementan para sus tareas diarias.
Los colaboradores adoptan IA más rápido que sus empleadores La adopción de inteligencia artificial en América Latina está creciendo a un ritmo más acelerado que la capacidad de las empresas para implementar medidas de protección adecuadas. Esto genera una brecha significativa entre el uso que hacen las personas de estas tecnologías y la inversión empresarial en herramientas de ultima generación, lo cual puede generar riesgos de seguridad y gobernanza.
Si bien la IA abre nuevas oportunidades para la innovación y la productividad, también amplía la superficie de ataque, exponiendo a las organizaciones a nuevos riesgos.
En cuanto a la confianza en la tecnología, el 82% de quienes utilizan IA en el entorno laboral afirman sentirse seguros al hacerlo, mientras que solo el 3% manifiesta dudas. Este dato refleja una alta disposición a adoptar nuevas herramientas, siempre que se cuente con el soporte adecuado.
LE PUEDE INTERESAR
Anuncian reformas sustantivas para el Código Penal
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Sin embargo, el uso de herramientas no autorizadas por las empresas —conocido como Shadow AI— representa riesgos importantes, que van desde filtraciones de datos e incumplimientos regulatorios hasta la pérdida de control sobre información confidencial. Esto cobra aún más relevancia dado que 1 de cada 5 empresas en el mundo experimentó una filtración de datos relacionada con el uso de Shadow AI.
Desafíos a la hora de adoptar la tecnología de IA Los resultados son muy alentadores, aunque aún existen barreras, ya que el 50% de los colaboradores señala la falta de capacitación como principal obstáculo y el 43,40% refiere que hay dificultades de integración con sistemas existentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí