El avance de la IA en el sector productivo

PRNewswire / AP

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es una promesa del futuro, hoy acelera la transformación de las organizaciones tanto en Argentina como en toda América Latina. De acuerdo con un nuevo estudio sobre productividad y uso de IA, encargado por IBM y realizado por Censuswide, el 78% de las empresas en Argentina ha incorporado tecnologías de IA y el 88% de los empleados las utiliza en sus tareas diarias, lo que marca una tendencia en el incremento de la incorporación de este tipo de herramientas.

Más de la mitad de los participantes (60,32%) afirma que la IA les permite completar tareas con mayor rapidez; 53,97% reporta un ahorro de una a tres horas semanales, mientras que 46,71% destaca el impulso a su creatividad. Estos hallazgos permiten entender hacia dónde se dirigen las empresas en Argentina en torno a la tecnología que implementan para sus tareas diarias.

Los colaboradores adoptan IA más rápido que sus empleadores La adopción de inteligencia artificial en América Latina está creciendo a un ritmo más acelerado que la capacidad de las empresas para implementar medidas de protección adecuadas. Esto genera una brecha significativa entre el uso que hacen las personas de estas tecnologías y la inversión empresarial en herramientas de ultima generación, lo cual puede generar riesgos de seguridad y gobernanza.

LOS PRO Y CONTRA

Si bien la IA abre nuevas oportunidades para la innovación y la productividad, también amplía la superficie de ataque, exponiendo a las organizaciones a nuevos riesgos.

En cuanto a la confianza en la tecnología, el 82% de quienes utilizan IA en el entorno laboral afirman sentirse seguros al hacerlo, mientras que solo el 3% manifiesta dudas. Este dato refleja una alta disposición a adoptar nuevas herramientas, siempre que se cuente con el soporte adecuado.

Sin embargo, el uso de herramientas no autorizadas por las empresas —conocido como Shadow AI— representa riesgos importantes, que van desde filtraciones de datos e incumplimientos regulatorios hasta la pérdida de control sobre información confidencial. Esto cobra aún más relevancia dado que 1 de cada 5 empresas en el mundo experimentó una filtración de datos relacionada con el uso de Shadow AI.

Desafíos a la hora de adoptar la tecnología de IA Los resultados son muy alentadores, aunque aún existen barreras, ya que el 50% de los colaboradores señala la falta de capacitación como principal obstáculo y el 43,40% refiere que hay dificultades de integración con sistemas existentes.