Muchas ausencias en la jura de los diputados electos

Juraron ayer los nuevos diputados electos en las legislativas provinciales del 7 de septiembre pasado. El dato llamativo es que a la ceremonia faltaron al menos 21 de los 46 que debían participar. La mayoría pertenecen a Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Hechos, el FIT y Somos Buenos Aires.
La ceremonia fue encabezada por la titular de la Junta Electoral y presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.
Por nuestra ciudad lo hicieron los diputados electos Ariel Archanco, Lucía Iañez y Martín Malpelli de Fuerza Patria; y Juan Osaba, Francisco Adorni y Julieta Quintero Chasman por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.
Hasta el 10 de diciembre hay 37 diputados de Unión por la Patria (UxP), 13 del PRO; 12 de La Libertad Avanza; 9 de UCR + Cambio Federal; 6 de Somos Buenos Aires; otros 6 de Unión y Libertad; 3 de Nuevos Aires; 3 de la Coalición Cívica; dos de la Izquierda y uno de Derecha Popular.
Con la asunción de los nuevos legisladores, habrá 39 bancas para Fuerza Patria, 31 para la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, 4 para Unión y Libertad, 4 para UCR+Cambio Federal, 3 para Somos Buenos Aires, 3 para Hechos, 3 para Unión, Renovación y Fe, 2 para la Coalición Cívica, 2 para el Frente de Izquierda y 1 para la Derecha Popular.
El panorama muestra un crecimiento del oficialismo que suma dos bancas más y un fuerte crecimiento de los libertarios que tendrán 19 diputados más. Por otro lado se destaca la fuerza política creada por Santiago y Manuel Passaglia, Hechos, con cabecera en San Nicolás, que tendrá un bloque de 3 legisladores. La izquierda mantiene 2 legisladores.
La Unión Cívica Radical (que formó la alianza Somos Buenos Aires con la Coalición Cívica) sufrió en cambio un duro golpe, ya que verá sensiblemente disminuidos los dos bloques en los que está dividido en la Cámara baja. De 15 diputados pasará a 7 legisladores a partir del 10 de diciembre.
En la jornada de ayer también se entregaron los diplomas de los 23 senadores provinciales electos en Septiembre. Aunque en este caso no hubo representantes de nuestra ciudad, que recién renovará los actuales en 2027.
En la Cámara alta, Fuerza Patria contará con 24 bancas, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO 16, Unión y Libertad 3, Somos Buenos Aires 2 y 1 para la UCR.
