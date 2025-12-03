El dólar oficial marcó máximos en un mes

El dólar oficial cerró en $1.420 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue cotizó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, sin registrar cambios en su cotización. El dólar mayorista se ubicó en $1.456,5, subió 0,4% y quedó a 55 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,31% hasta $1.479,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 00,27% hasta los $1.521,2.

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, también, con resultados negativos.

El S&P Merval cayó 0,6% hasta los 3.042.000,53 puntos.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,3% y el AL35 subió 0,8%; mientras que el Riesgo País cayó hasta los 647 puntos, según la medición de JP Morgan.