Monteoliva juró en lugar de Bullrich en Seguridad

El presidente, Javier Milei, le tomó la jura a Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad. Lo hizo en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo tras casi dos años de gestión para asumir su banca como senadora nacional.

El breve acto, que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, contó con la particular asistencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.