Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores

CHARLA EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

Mañana, desde las 16, se llevará a cabo la charla de arte “Entre vistos y perdidos” en la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires (calle 47 entre 5 y 6). El encuentro, que pondrá foco en la obra de Hudson en el lenguaje plástica, tendrá como invitadas a Roberta Valente y Ana Audivert. La actividad, con entrada libre y gratuita, ocurre en el marco de la muestra “Cartas para Guillermo Enrique Hudson y una conversación imprescindible”.

ABASTENSE: PEÑA DE FIN DE AÑO

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada cuesta $9.000 y en puerta, $12.000. Contacto: 221 3188988.

TALLER INFANTIL EN CAPITAL CHICA

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

FERIA DE EMPRENDEDORES

El 14 de diciembre, de 16.30 a 20.30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.