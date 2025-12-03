Editoriales independientes se reúnen en la Ciudad

El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la feria de editoriales independientes “Edita” en la Ciudad, cuyo objetivo principal es alentar la venta y compra de libros tanto para librerías y bibliotecas, como para lectores platenses.

El evento, que será con entrada libre y gratuita, se realizará al aire libre en calle 51 entre 5 y 6, frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Con más de 150 editoriales de todo el país, la feria que nació en 2016, estará disponible el sábado de 12 a 21 y el domingo de 15 a 21.

Pablo Amadeo, director de La Comuna Ediciones (Editorial Municipal de la Ciudad) y uno de los organizadores de Edita, expresó a EL DIA: “La feria actúa como una interfaz para el desarrollo de políticas públicas para el acceso a material bibliográfico”.

En la edición del año pasado, Edita recibió más de 13.000 visitantes. Este año, entre los invitados principales, se destacan Felipe Polleri, escritor uruguayo; Sergio Bizzio, guionista nacional y Esther Cross, novelista, traductora y autora de cuento y ensayo.

En tanto, Edita es organizada por Malisia, un colectivo editorial platense cuyos integrantes son las editoriales Pixel, Club Hem, Eme, Malisia Editorial, FA Editora, Filosurfer, Tercera Persona y Fanbook. Además, reciben el apoyo del Instituto Cultural bonaerense y la Secretaría de Cultura de la Comuna, entre otras entidades.

BENEFICIOS

Durante las dos jornadas, además de charlas, venta de libros y la exhibición de editoriales, se desplegarán programas para alentar la compra de libros.

Uno de esos es el “Programa de Librerías y Bibliotecas”, a través del cual bibliotecas populares bonaerenses y librerías independientes, podrán adquirir libros con el 50 por ciento de descuento sobre “el precio de tapa”. Este beneficio sólo estará disponible el sábado, en los stands adheridos. Además, también se ofrecerá a los afiliados de ATE, Suteba, Atulp y Adulp el 10 por ciento de descuento en todos los stands adheridos.

No obstante, por otro lado, también “hay un programa que articula la Provincia, la Comuna y Edita, que es la inversión de $3.000.000 para que las librerías adheridas puedan llegar a adquirir material hasta con un 100 por ciento de descuento”, detalló Amadeo. El beneficio económico se repartirá en todas las librerías inscriptas al programa que, según Amadeo, en la Ciudad son alrededor de 42.

¿Expectativas? “Como todos los años, queremos la construcción de un encuentro que tiene un carácter comercial pero también de un espacio de conversación entre editores”, concluyó Amadeo.