El PRO y la UCR quieren ser la tercera minoría

El PRO y la UCR buscarán armar un interbloque en la Cámara de Diputados junto con el MID para convertirse en la tercera fuerza del cuerpo legislativo, según se informó ayer a los periodistas acreditados en el Congreso.

La bancada macrista tiene 13 diputados mientras que la UCR aportaría 7, a los que se sumaría el entrerriano Francisco Morchio y los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Así intentarán arrebatarle la tercera minoría a los gobernadores de Provincias Unidas.

Cristian Ritondo encabezaba las conversaciones por el PRO, mientras que Karina Banfi y Pamela Verasay estaban por los radicales. Además había conversaciones con los ex libertarios del MID y de Coherencia, el espacio que tiene entre sus integrantes a Marcela Pagano.

Los 7 radicales que se sumarían al interbloque con el PRO son: Banfi, Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Emilia Schneider, Guillermo Agüero y Diógenes González, quien fue sumado por intervención del gobernador Gustavo Valdés.

Como parte de las conversaciones también hubo llamados a Oscar Zago, quien forma el bloque del MID con Eduardo Falcone. Sin embargo, el exjefe del bloque de LLA también mantenía abierta una conversación con Innovación Federal, el espacio que armaron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

Si se cierran los acuerdos, este interbloque totalizaría 26 bancas, superando a Provincias Unidas, que hasta esta tarde confirmaba un total de 17 diputados , con chance de sumar a la Coalición Cívica y al conglomerado de los gobernadores del norte que especulaban llegar a 18 legisladores.