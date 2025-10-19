El PJ quiere cambiar cómo se presentarán los resultados

Los apoderados de Fuerza Patria irán a la Cámara Electoral y presentarán amparos en 12 provincias, para exigir cambios en la forma de presentar los resultados de los comicios,

La decisión se tomó ayer luego de que en el simulacro general que realizó la Dirección Nacional Electoral se confirmó que Fuerza Patria, la principal coalición que compite contra el oficialismo de La Libertad Avanza, reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias.

La disputa judicial se inicia porque el peronismo no logró unificar un solo sello partidario para competir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza que sí va con un mismo nombre en todo el país.

Es una discusión que tiene un peso político de enorme importancia: en el peronismo no quieren que la noche del domingo aparezca un resultado de La Libertad Avanza muy por encima del peronismo, que pelea en la mitad de las provincias con un sello y en la otra con distintos nombres.

En la presentación que harán los apoderados del Partido Justicialista, del Frente Renovador y del Frente Patria Grande reclamarán que los resultados se presenten por provincias y no con una cuenta sola nacional.

“El único frente nacional que competirá en las elecciones es La Libertad Avanza. En cada una de las provincias hay frentes locales. Si presentan un número único están haciendo trampa”, indicaron las fuentes de Fuerza Patria.

Así, en el recuento que realizará el ministerio del Interior en el escrutinio provisorio, Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Adán Bahl y Guillermo Michel (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Natalia de la Sota (Córdoba), Sergio Leavy (Salta), Carlos Rivarola (Jujuy) y Juan Pablo Luque (Chubut), entre “otros quedarían fuera del recuento global para poder mostrar un resultado para el mercado”.

Ante este escenario, el peronismo decidió preparar el desarrollo de una app que va a mostrar los resultados de las fuerzas nacionales pero con una particularidad. Unificará los votos de Fuerza Patria con el de otras expresiones peronistas que son parte de la coalición, pero que en la elección utilizarán un sello provincial.

En el caso del peronismo se contabilizarán las listas de Fuerza Patria más las listas que expresan el mismo proyecto político.