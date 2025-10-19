El PJ quiere cambiar cómo se presentarán los resultados

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
Vuelos baratos: rumbo a las playas de Río de Janeiro y San Pablo
Los dos argentinos que estuvieron en pugna por el Nobel de Literatura
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los apoderados de Fuerza Patria irán a la Cámara Electoral y presentarán amparos en 12 provincias, para exigir cambios en la forma de presentar los resultados de los comicios,
La decisión se tomó ayer luego de que en el simulacro general que realizó la Dirección Nacional Electoral se confirmó que Fuerza Patria, la principal coalición que compite contra el oficialismo de La Libertad Avanza, reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias.
La disputa judicial se inicia porque el peronismo no logró unificar un solo sello partidario para competir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza que sí va con un mismo nombre en todo el país.
Es una discusión que tiene un peso político de enorme importancia: en el peronismo no quieren que la noche del domingo aparezca un resultado de La Libertad Avanza muy por encima del peronismo, que pelea en la mitad de las provincias con un sello y en la otra con distintos nombres.
En la presentación que harán los apoderados del Partido Justicialista, del Frente Renovador y del Frente Patria Grande reclamarán que los resultados se presenten por provincias y no con una cuenta sola nacional.
“El único frente nacional que competirá en las elecciones es La Libertad Avanza. En cada una de las provincias hay frentes locales. Si presentan un número único están haciendo trampa”, indicaron las fuentes de Fuerza Patria.
LE PUEDE INTERESAR
“La líder de ellos anda con tobillera”, dijo el Presidente sobre Cristina
LE PUEDE INTERESAR
Incorporarán a dirigentes del PRO al Gobierno
Así, en el recuento que realizará el ministerio del Interior en el escrutinio provisorio, Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Adán Bahl y Guillermo Michel (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Natalia de la Sota (Córdoba), Sergio Leavy (Salta), Carlos Rivarola (Jujuy) y Juan Pablo Luque (Chubut), entre “otros quedarían fuera del recuento global para poder mostrar un resultado para el mercado”.
Ante este escenario, el peronismo decidió preparar el desarrollo de una app que va a mostrar los resultados de las fuerzas nacionales pero con una particularidad. Unificará los votos de Fuerza Patria con el de otras expresiones peronistas que son parte de la coalición, pero que en la elección utilizarán un sello provincial.
En el caso del peronismo se contabilizarán las listas de Fuerza Patria más las listas que expresan el mismo proyecto político.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí