Todas las miradas en la apertura de este lunes

Con el cierre de la semana financiera marcado por una volatilidad que no da tregua, todas las miradas se dirigen a la apertura del mercado el próximo lunes tanto para el dólar oficial como el blue y los financieros, que también experimentaron fuertes subas.

La expectativa general para el lunes es de una apertura tensa y probablemente convalidando los precios altos del cierre semanal.

En el dólar mayorista la atención estará puesta en la capacidad del BCRA de mantener la cotización cerca o por debajo del techo de la banda cambiaria (que se ubicará alrededor de los $1.489), utilizando sus herramientas de intervención. Un traspaso sostenido de este límite podría reavivar la especulación de un salto discreto.