Facundo Tello no tuvo grietas y dirigió sin problemas

Todos saben que no es sencillo dirigir un clásico en el fútbol argentino. Sobre todo si los dos protagonistas llegan con sus urgencias a cuestas y con un objetivo en común. En ese sentido, Facundo Tello, que fue designado para controlar las acciones entre Estudiantes y Gimnasia, no tuvo ningún tipo de complicaciones a lo largo de los noventa minutos. Mostró siempre su personalidad y jamás perdió las riendas del partido.

Desde que fue designado para dirigir el clásico Nº 171 de la historia, ninguna de las partes puso el grito en el cielo, ni se mostró disconforme. Al contrario. La aceptación fue unánime.

A la hora de saltar a la cancha, Facundo Tello, nacido en la ciudad de Bahía Blanca el 4 de mayo de 1982 (43 años), se mostró siempre su firmeza en cada fallo. Y se complementó casi a la perfección con los asistentes.

Si bien el partido no tuvo demasiadas incidencias ni interrupciones, estuvo cerca de cada jugada, tratando de que no se le escapara de sus manos.

La importancia del partido celebrado ayer en UNO, y que terminó con la victoria de Estudiantes sobre Gimnasia (2-0), se desarrolló sin complicaciones. Y el árbitro internacional estuvo a la altura de las exigencias.

En realidad, durante el partido no hubo ninguna jugada para discutir ni tampoco alguna que hubiese generado polémicas. Ni siquiera fue necesario consultar al VAR, porque todo se desarrolló bajo los carriles de la normalidad.

Las únicas dos amonestaciones que hubo en el clásico llegaron recién sobre el final de las acciones y cuando el partido ya estaba definido en favor del equipo que dirige Eduardo Domínguez.

Las tarjetas amarillas, bien mostradas por Facundo Tello, (considerado como uno de los mejores jueces del fútbol argentino) fueron para Eric Meza, en Estudiantes, y el uruguayo Enzo Martínez, en el equipo albiazul.

Con el de ayer, Tello dirigió tres clásicos: el primero, 2-1 a favor de Gimnasia, el 19 de marzo de 2023, en el Bosque. El segundo, la goleada del Pincha por 4 a 1 del 28 de julio en UNO. Y ayer el tercero, con triunfo albirrojo.