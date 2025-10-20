Facundo Tello no tuvo grietas y dirigió sin problemas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Quién es Scott Bessent, el poderoso secretario del Tesoro de EE UU que respalda al gobierno argentino
Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Cinco provincias concentran la elección de la mayoría de los diputados
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos
Taxistas, remiseros y transportes escolares se unen contra las “apps”
Piden donación de alimentos y de dinero para el refugio “Titucha”
Donaron equipo de alta precisión a la Facultad de Ingeniería de la UNLP
El Rotary Club entregó materiales de uso médico al Hospital de Niños
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Todos saben que no es sencillo dirigir un clásico en el fútbol argentino. Sobre todo si los dos protagonistas llegan con sus urgencias a cuestas y con un objetivo en común. En ese sentido, Facundo Tello, que fue designado para controlar las acciones entre Estudiantes y Gimnasia, no tuvo ningún tipo de complicaciones a lo largo de los noventa minutos. Mostró siempre su personalidad y jamás perdió las riendas del partido.
Desde que fue designado para dirigir el clásico Nº 171 de la historia, ninguna de las partes puso el grito en el cielo, ni se mostró disconforme. Al contrario. La aceptación fue unánime.
A la hora de saltar a la cancha, Facundo Tello, nacido en la ciudad de Bahía Blanca el 4 de mayo de 1982 (43 años), se mostró siempre su firmeza en cada fallo. Y se complementó casi a la perfección con los asistentes.
Si bien el partido no tuvo demasiadas incidencias ni interrupciones, estuvo cerca de cada jugada, tratando de que no se le escapara de sus manos.
La importancia del partido celebrado ayer en UNO, y que terminó con la victoria de Estudiantes sobre Gimnasia (2-0), se desarrolló sin complicaciones. Y el árbitro internacional estuvo a la altura de las exigencias.
En realidad, durante el partido no hubo ninguna jugada para discutir ni tampoco alguna que hubiese generado polémicas. Ni siquiera fue necesario consultar al VAR, porque todo se desarrolló bajo los carriles de la normalidad.
LE PUEDE INTERESAR
Gómez y su debut en el clásico: “Uno siempre soñó con poder jugarlo”
LE PUEDE INTERESAR
El homenaje de Ascacibar a Carlos Bilardo
Las únicas dos amonestaciones que hubo en el clásico llegaron recién sobre el final de las acciones y cuando el partido ya estaba definido en favor del equipo que dirige Eduardo Domínguez.
Las tarjetas amarillas, bien mostradas por Facundo Tello, (considerado como uno de los mejores jueces del fútbol argentino) fueron para Eric Meza, en Estudiantes, y el uruguayo Enzo Martínez, en el equipo albiazul.
Con el de ayer, Tello dirigió tres clásicos: el primero, 2-1 a favor de Gimnasia, el 19 de marzo de 2023, en el Bosque. El segundo, la goleada del Pincha por 4 a 1 del 28 de julio en UNO. Y ayer el tercero, con triunfo albirrojo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí