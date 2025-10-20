Messi sigue rompiendo récords en la MLS

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Lionel Messi sigue haciendo historia a sus 38 años. Mantiene vigencia y toda su jerarquía, para sacar ventaja en la MLS. Luego de la goleada del sábado ante Nashville, donde convirtió un hat trick, el astro argentino se quedó con el premio al máximo goleador de la fase regular del campeonato. De esta manera, se alzó la Bota de Oro luego de convertir 29 goles.
De esta forma, Leo consiguió por primera vez obtener esta distinción desde que llegó en 2023 a Estados Unidos. Además, tiene muchas chances de quedarse también con el premio MVP (Jugador Más Valioso del certamen), luego de las grandes actuaciones que tuvo en la primera etapa del campeonato.
Para Messi, era una cuenta pendiente ganar el máximo premio como artillero del certamen. Pese a que ganó todo en su carrera, su espíritu competitivo está más vivo que nunca.
Sin embargo, el trabajo no fue fácil, ya que tuvo competidores que le pelearon cabeza a cabeza. En el segundo lugar quedaron Sam Surridge (Nashville) y Denis Bouanga (Los Ángeles FC), con 24 tantos.
En lo que no pudo quedar primero Messi fue en asistencias, ya que quedó segundo con 16 detrás de Anders Dreyer, jugador de San Diego.
Tras haber terminado tercero en la Conferencia Este con 65 puntos, el objetivo del Inter Miami es lograr su primer título de MLS.
Esta vez, no pudo ser el mejor de la temporada regular, pero irá por el más importante. Además serán especial los próximos partidos, ya que serán los últimos de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán a fin de año.
Desde que llegó al club, el gran objetivo de Messi fue obtener este título y luego de más de dos años, las Garzas lograron tener un equipo competitivo. El primer escollo será Nashville por la primera ronda, donde el elenco de Mascherano buscará hacerse fuerte y llegar hasta el final.
