Zelensky, “abierto” a una trilateral con Trump y Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, manifestó su disposición a participar en una posible cumbre trilateral con Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest, siempre que sea invitado. “Si me invitan a Budapest, en un formato en el que nos reunamos los tres, estamos de acuerdo”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en Kiev.
La propuesta surge tras la reunión bilateral entre Trump y Putin en agosto en Alaska, donde ambos acordaron abrir un canal de diálogo para buscar un alto el fuego. El presidente estadounidense confirmó que la cita en Budapest se realizará en las próximas semanas, como parte de su plan para poner fin al conflicto.
Zelensky, sin embargo, cuestionó la elección de la sede y señaló que Hungría “bloquea a Ucrania en todos los ámbitos”. El primer ministro Viktor Orban mantiene una postura crítica hacia el envío de armas a Kiev y ha vetado sanciones europeas contra Moscú.
El mandatario ucraniano reafirmó que su país no aceptará concesiones territoriales y reclamó más sistemas de defensa antiaérea Patriot. Mientras tanto, los ataques rusos continúan en varias regiones de Ucrania, con nuevos bombardeos reportados en Járkov y el Donbass.
