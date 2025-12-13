Aseguran que la CIA participó del operativo que sacó a Machado de Venezuela

La salida de la líder opositora venezolana María Corina Machado rumbo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz habría formado parte de un operativo encubierto de gran escala con participación de la CIA y un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe, según revelaron medios y periodistas de investigación en Estados Unidos. Recién después de su llegada a Oslo, la dirigente admitió que durante el trayecto temió por su vida.

De acuerdo con un reportaje del periodista venezolano Casto Ocando, radicado en Miami, la operación se llevó a cabo el 9 de diciembre y contó con la intervención de la Agencia Central de Inteligencia, el Pentágono y activos militares estadounidenses desplegados en la región, incluidos drones y aviones de combate que operaron desde el portaaviones Gerald Ford. Siempre según esa versión, agentes de inteligencia venezolanos colaboraron en tareas de contrainteligencia y desinformación para desviar la atención de los organismos de seguridad del Estado. Estas afirmaciones no fueron confirmadas oficialmente por Machado ni por su equipo.

Otras reconstrucciones periodísticas, como las publicadas por el Wall Street Journal, señalaron que Machado abandonó la periferia de Caracas disfrazada, cruzó al menos diez controles militares y llegó a una localidad costera, desde donde realizó una travesía marítima nocturna hasta Curazao antes de continuar viaje en avión hacia Europa. La peligrosa navegación se habría producido en una zona del Caribe con fuerte presencia militar estadounidense por operaciones contra el narcotráfico.

“Temí por mi vida”

Una vez en Oslo, Machado reconoció públicamente el riesgo que implicó su salida del país. “Hubo momentos en los que sentí que había un riesgo real para mi vida”, afirmó en una rueda de prensa ante medios internacionales. La dirigente, de 58 años, evitó dar detalles logísticos del operativo para no comprometer a quienes la asistieron y describió la experiencia como “horas muy intensas”, vividas con una fuerte carga personal y espiritual.

Durante su estadía en la capital noruega mantuvo una agenda oficial intensa: visitó el Parlamento, se reunió con el primer ministro Jonas Gahr Støre, inauguró una muestra sobre su lucha por la democracia en su país y fue recibida por los reyes de Noruega.

En el plano político, reiteró su denuncia de que el presidente Nicolás Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y sostuvo que el opositor Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador. Afirmó que cualquier negociación debe partir del reconocimiento de ese resultado y aseguró que el mandatario “va a salir con o sin negociación”.

Fuentes cercanas a la dirigente indicaron que no tiene previsto realizar una gira por Europa y que su prioridad es planificar su regreso a Venezuela “lo antes posible”, una vuelta que su entorno considera de alto riesgo. Mientras tanto, Machado señaló que aprovechará su permanencia en el exterior para reunirse con colegas políticos, atender cuestiones personales y pasar tiempo con su familia antes de definir los próximos pasos.