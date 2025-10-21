Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Fue 1-0 ante instituto

Riestra ganó y es el primer clasificado a los playoff

Riestra ganó y es el primer clasificado a los playoff
21 de Octubre de 2025 | 02:31
Deportivo Riestra venció 1-0 a Instituto en el Estadio Guillermo Laza por la decimotercera del Torneo Clausura, y se aseguró su clasificación a los playoff del certamen. Jonathan Herrera convirtió para el Malevo en el amanecer de la etapa complementaria.

El primer tiempo tuvo pocas aproximaciones a área rival, salvo una llegada de Jonathan Herrera que no logró controlar la pelota. Tras un envión al área, Roffo lo madrugó y primerió al delantero quedándose con el dominio del balón.

A pesar de esto, el Sultán se tomó revancha en el segundo tiempo, cuando conectó una pelota centrada por lo bajo de Alexander Díaz. Este sin problemas desbordó por izquierda para dejarle servido el gol al atacante que ni sonso ni perezoso puso la punta del botín para dejar sin respuestas al arquero.

Con este resultado, los del Bajo Flores se adueñaron de la cima del Grupo B, mientras que dejaron en la puerta de los playoff a los cordobeses que en la próxima fecha recibirán en Alta Gracia a Rosario Central. Por su parte Riestra visitará a San Lorenzo.

 

