Milei confirmó cambios en el Gabinete e instó a que la gente vaya a votar el domingo: "Es mucho más importante de lo que creemos"

El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
ANTICIPO.- "Si uno no cambia esa composición (de las cámaras) es muy difícil después pasar proyectos", dijo en declaraciones a la TV Pública
El presidente Javier Milei aseguró hoy que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo “son más importantes” de lo que se cree. Así lo expresó durante una entrevista a la Televisión Pública.
“Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos”, reflexionó Milei.
Además, confirmó que hará cambios en el Gabinete, más allá de los obligados por las candidaturas de algunos ministros, aunque dijo que lo evaluará el mismo domingo.
Nota en desarrollo...
