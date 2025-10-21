Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Milei confirmó cambios en el Gabinete e instó a que la gente vaya a votar el domingo: "Es mucho más importante de lo que creemos"

ANTICIPO.- "Si uno no cambia esa composición (de las cámaras) es muy difícil después pasar proyectos", dijo en declaraciones a la TV Pública

21 de Octubre de 2025 | 11:09

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei aseguró hoy que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo “son más importantes” de lo que se cree. Así lo expresó durante una entrevista a la Televisión Pública.

“Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos”, reflexionó Milei.

Además, confirmó que hará cambios en el Gabinete, más allá de los obligados por las candidaturas de algunos ministros, aunque dijo que lo evaluará el mismo domingo.

Nota en desarrollo...

