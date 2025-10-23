Cúneo cerró en La Plata con palos al PJ y a Milei

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
El candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires, Santiago Cúneo, cerró su campaña electoral desde La Plata. Y en ese contexto, reclamó el juicio político al Presidente y sostuvo que se trata de “un gobierno de intervención” y “una representación colonial”.
El acto se desarrolló en la sede de la UTA. Entre dirigentes y militantes se recortó la figura del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En ese contexto, dijo que el Partido Justicialista está “secuestrado” y sostuvo que su fuerza representa a “trabajadores, jubilados y desocupados”.
