“La figura del Presidente está totalmente degradada”

El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal (UF), Fernando Gray, manifestó que ve a la figura presidencial de Javier Milei “totalmente degradada” como así también “con las instituciones”.

Indicó que el Gobierno “no escucha a nadie” y que nota “mucha preocupación” en la gente porque “no llega a fin de mes”.

Por otra parte, criticó a la lista de candidatos de Fuerza Patria (FP) y remarcó que “no lleva a ningún intendente de la provincia de Buenos Aires”. “Yo soy opositor al Gobierno, pero tampoco quiero que me represente La Cámpora o (Juan) Grabois”, agregó.