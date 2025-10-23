Refuerzan la búsqueda para hallar a dos jubilados

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Ya pasaron doce días desde que Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Morales, de 69, fueron vistos por última vez en Comodoro Rivadavia antes de emprender un viaje rumbo a la zona norte de Chubut. Desde entonces, nada se sabe de ellos. La única pista firme es el hallazgo de la camioneta Toyota Hilux beige en la que viajaban, encontrada sin ocupantes en un área inhóspita conocida como Cañadón Visser, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.
El vehículo fue localizado cerrado, sin señales de violencia, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova y fuera de la Ruta Provincial 1, en una zona de barro y zanjones. En su interior, los investigadores hallaron pertenencias personales pero no los celulares de la pareja, que siguen sin aparecer.
Desde el hallazgo, la búsqueda se intensificó con sobrevuelos, drones, perros rastreadores, personal de distintas fuerzas y decenas de voluntarios. Sin embargo, el operativo se enfrenta a condiciones climáticas adversas y un terreno irregular que dificulta cada rastrillaje.
El Ministerio Público Fiscal informó que se mantienen abiertas todas las líneas investigativas: no se descarta un accidente, pero tampoco la posible intervención de terceros.
Las primeras pistas surgieron el lunes 13, cuando la hija de Juana, Aldana, denunció la desaparición de su madre. Luego se estableció que la mujer había salido de viaje con Kreder. Las cámaras de seguridad y las antenas de telefonía permitieron reconstruir parte del recorrido: el último registro ubica a la camioneta circulando por Caleta Córdova el sábado 11 a la mañana, rumbo al norte. A partir de ahí, el rastro se pierde. En los días siguientes, se desplegaron rastrillajes por tierra y aire, incluso con vuelos que terminaron con el hallazgo del vehículo. Desde entonces, las hipótesis se multiplicaron.
Mientras la investigación sigue su curso, las hijas de ambos mantienen la esperanza de que los encuentren con vida. “No perdemos la fe”, dijeron.
