VIDEO. La Plata: harto de los robos, comerciante echó a empujones a un delincuente armado

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en La Plata, donde un delincuente armado intentó robar un local de venta de artículos electrónicos, aunque el intento fue frustrado por el propio comerciante.
Toda la secuencia quedó grabada en una cámara del local. El episodio ocurrió cerca de las 18:30 de este jueves, en un negocio ubicado sobre avenida 32 entre 147 y 148. Según muestran las imágenes, el asaltante —que circulaba en bicicleta— ingresó al local vestido con un buzo oscuro de la Selección Argentina, un gorro gris y negro y pantalón gris.
Una vez adentro, amenazó al empleado con un arma de fuego y le exigió la entrega de todos los celulares que había en exhibición. Sin embargo, el trabajador logró enfrentarlo y ponerlo en fuga, evitando el robo. En medio de la huida, el delincuente dejó una mochila azul dentro del comercio.
Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad, y la policía ya analiza las imágenes para dar con el sospechoso, que escapó en dirección desconocida.
De acuerdo con lo informado por los dueños del negocio, es la quinta vez que el local sufre un hecho de este tipo, lo que generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, que reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención.
