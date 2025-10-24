La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 9 años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, conductor de la lancha que atropelló la embarcación en la que perdió la vida Manuel Storani.

En la colisión ocurrida en la noche del 31 de marzo de 2016 en el Delta de Tigre, además del hijo del ex ministro del Interior Federico Storani, también murieron la madre de Manuel, Angeles Bruzzone, y Francisco Gotti, amigo de Torres Lacal.

En la decisión adoptada por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres junto a los conjueces Victor Violini y Manuel Bouchoux, se rechazaron los recursos de nulidad y de queja interpuestos por la defensa de Torres Lacal.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia confirma la condena por triple homicidio simple con dolo eventual dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº1 de San Isidro en el juicio oral realizado en noviembre de 2023, ratificada en agosto del año pasado por el Tribunal de Casación Penal.

En ambas instancias las pruebas del caso confirmaron la responsabilidad de la embestida por la excesiva velocidad a la que se desplazaba la lancha Shark II al mando de Torres Lacal.

Aún en libertad hasta que haya sentencia firme, a Torres Lacal sólo le queda la posibilidad de un eventual recurso para que intervenga la Corte Suprema de Justicia.