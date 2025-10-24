Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani

Pablo Torres Lacal, conductor de la lancha que embistió a la otra embarcación, por lo que fallecieron tres personas, fue condenado a 9 años de prisión

La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
24 de Octubre de 2025 | 12:02

Escuchar esta nota

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 9 años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, conductor de la lancha que atropelló la embarcación en la que perdió la vida Manuel Storani.

En la colisión ocurrida en la noche del 31 de marzo de 2016 en el Delta de Tigre, además del hijo del ex ministro del Interior Federico Storani, también murieron la madre de Manuel, Angeles Bruzzone, y Francisco Gotti, amigo de Torres Lacal. 

En la decisión adoptada por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres junto a los conjueces Victor Violini y Manuel Bouchoux, se rechazaron los recursos de nulidad y de queja interpuestos por la defensa de Torres Lacal.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia confirma la condena por triple homicidio simple con dolo eventual dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº1 de San Isidro en el juicio oral realizado en noviembre de 2023, ratificada en agosto del año pasado por el Tribunal de Casación Penal. 

En ambas instancias las pruebas del caso confirmaron la responsabilidad de la embestida por la excesiva velocidad a la que se desplazaba la lancha Shark II al mando de Torres Lacal.

Aún en libertad hasta que haya sentencia firme, a Torres Lacal sólo le queda la posibilidad de un eventual recurso para que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada

LE PUEDE INTERESAR

Un motociclista internado tras un fuerte choque en Tolosa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Ratificaron la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani, pero seguirá en libertad

Federico Storani: "Nunca imaginé estar en un tribunal por la muerte de mi hijo y de Ángeles"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias

Qué se sabe del revuelo que se armó en el Nacional por la denuncia de un estudiante

Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Objetivo internacional para Estudiantes

Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio

Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada

Un motociclista internado tras un fuerte choque en Tolosa

Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane

Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio
Espectáculos
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
Se supo: revelan el estado de salud de Lourdes Fernández, que ya fue dada de alta 
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
Después de que Juan Martín del Potro desmintiera el embarazo, Luz Ereros denunció usurpación de identidad 
Tremenda confesión de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: "Leandro García Gómez es un psicópata y maltratador"
La Ciudad
Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
24/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Por qué Cabo Verde es el mejor país del mundo: 524 mil razones
Boleto de micro gratis el domingo en La Plata para ir a votar: oficializan la medida
Deportes
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla