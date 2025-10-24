La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani

Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias
Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan
El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Se supo: revelan el estado de salud de Lourdes Fernández, que ya fue dada de alta
Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Este finde se sale en La Plata: mirá la agenda de espectáculos supercompleta
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
Aerolíneas Argentinas: la medida de fuerza de los pilotos afectó a más de 7 mil pasajeros
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pablo Torres Lacal, conductor de la lancha que embistió a la otra embarcación, por lo que fallecieron tres personas, fue condenado a 9 años de prisión
Escuchar esta nota
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 9 años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, conductor de la lancha que atropelló la embarcación en la que perdió la vida Manuel Storani.
En la colisión ocurrida en la noche del 31 de marzo de 2016 en el Delta de Tigre, además del hijo del ex ministro del Interior Federico Storani, también murieron la madre de Manuel, Angeles Bruzzone, y Francisco Gotti, amigo de Torres Lacal.
En la decisión adoptada por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres junto a los conjueces Victor Violini y Manuel Bouchoux, se rechazaron los recursos de nulidad y de queja interpuestos por la defensa de Torres Lacal.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia confirma la condena por triple homicidio simple con dolo eventual dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº1 de San Isidro en el juicio oral realizado en noviembre de 2023, ratificada en agosto del año pasado por el Tribunal de Casación Penal.
En ambas instancias las pruebas del caso confirmaron la responsabilidad de la embestida por la excesiva velocidad a la que se desplazaba la lancha Shark II al mando de Torres Lacal.
Aún en libertad hasta que haya sentencia firme, a Torres Lacal sólo le queda la posibilidad de un eventual recurso para que intervenga la Corte Suprema de Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí