El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"

El Club Asociación Iris emitió un comunicado en torno a la venta de su sede histórica del barrio La Loma, que había despertado la sorpresa entre los vecinos tras la publicación de EL DIA. La entidad utilizó las redes sociales para explicar a socios y la comunidad en general los detalles del proyecto que tiene en mente.

"Nos vemos en la obligación de compartir este comunicado con nuestra gente: Asociación Iris proyecta un futuro con un predio mejorado, seguro y con más oportunidades deportivas para todos nuestros jugadores y familias", comienza diciendo en el posteo. "La vida del club y sede social se sitúa en el predio deportivo de 143 (516 y 517), quedando el inmueble y extensión de la sede en la calle 23 n565 entre 43 y 44, muy lejos de sus socios y las familias que habitan nuestra institución", indicaron, al tiempo que agregaron: "Estos últimos años, esta Sede ha implicado un esfuerzo económico que hemos ido sorteando con distintas estrategias pero que nunca pudo ser habitada por la gente del club. En un contexto de crisis económica importante que vive nuestro país, se agudiza la dificultad de sostenerla y mucho más de aprovecharla para la gente de Iris".

En ese sentido manifestaron que es por eso que "los socios/as, jugadores/as, familias y la dirigencia, armamos un proyecto en el cual, a través de la venta del inmueble de calle 23, pudiéramos invertir esa plata en la mejora de nuestro predio deportivo donde se encuentran las canchas y donde habitamos las y los socios cotidianamente". Y dijeron que "esto implicaría, además de un salto en las condiciones del predio, mejorar la seguridad de las instalaciones, ampliar la oferta deportiva y centralizar en un mismo espacio pero con mejores condiciones todo nuestro potencial".

En el inicio, se habla del rol social que cumple Iris en el barrio: "El club cuenta con diferentes iniciativas sociales para garantizar la continuidad de los niños y adolescentes en las escuelas, promover hábitos saludables lejos del consumo de drogas, educación sexual integral y concientización en diferentes problemáticas. Todo se realiza a pulmón, trabajando desde las y los jugadores, las familias y los dirigentes". También sostiene que "es parte de la vida de la gente que lo habita y porque es sede de una integralidad que pretende articulaciones con la iglesia, con la escuela y con la comunidad en general. Ese sostén que representa Iris tiene una gran misión deportiva y social que tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes puedan jugar, y sobre todo, permanecer en los clubes. Como todos los clubes de barrio, se sostiene con el aporte de tiempo y energía de su gente. Jugadores, dirigentes, madres, padres están en el club, atendiendo el buffet, limpiando el predio, dirigiendo una categoría, pidiendo mercadería, pintando, cortando el pasto, marcando las líneas de las canchas".

El texto de la entidad, que en fútbol milita en la primera división de la liga Amateur Platense, cierra con la frase: "Iris es familia y queremos crecer".

La voz de la presidente de Iris

Cabe recodar que días atrás, la presidenta de la Asociación Iris, Mónica Jurinovic, le confirmó e EL DIA que la tradicional sede se vende por 230 mil dólares. Y adelantó, en sintonía con el comunicado, que con los fondos proyectan ampliar el predio deportivo de La Granja, donde hoy se desarrolla la actividad principal del club, y que cuenta con unos 700 jugadores y jugadoras de fútbol, de entre 4 y 60 años.

En diálogo exclusivo con este diario, dijo que “el club necesita dar un paso hacia adelante. Mantener dos espacios tan grandes es muy difícil, y hoy toda nuestra vida institucional pasa por el predio de San Carlos. La idea es contener a los chicos en el club y brindarle una mejor infraestructura”. La dirigente destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de la comisión directiva y de la comunidad que acompaña desde hace décadas al club.

La venta de la sede de La Loma no significa un cierre, sino una mudanza estratégica, precisó, mientras que destacó que con los fondos obtenidos, el club prevé adquirir el terreno lindero al predio actual de fútbol ubicado en la zona oeste platense, lo que permitirá unificar las instalaciones y mejorar los espacios destinados a las disciplinas deportivas y actividades sociales.

Cabe resaltar que EL DIA también entrevistó a Roció Ruso, una profesora que salió al cruce de la decisión. "Tuvimos una reunión porque nosotros participamos en una asociación de circo y nos dijeron que está el club en venta, que en realidad es algo ilegal, pero nos afectaría un montón a nosotros porque este club además de ser social, es nuestro lugar de trabajo, tambalea nuestra fuente de trabajo", señaló angustiada a este medio.

En tanto, también comentó: "En este horario de mañana vienen un montón de personas, son más de 200 personas, porque hay clases de aro, trapecio, tela, cinta, Pol dance, acrobacia y un montón de disciplinas".

Y agregó: "Me dijeron que ponen en venta el espacio para un posible comprador que haría canchas de pádel, pero es lo que se habla de oído. Es difícil para nosotros encontrar galpones que sean altos, con espacios y altos. porque todo lo que hacemos requiere de espacio aéreo. Nosotros pagamos una cuota, el club no nos dejó ser, socios entonces pagamos el alquiler". Por último, remató: "Yo no sabia que ya había salido a la venta por redes sociales. Los vecinos siempre pasan a preguntar porque nos cuentan mil historias de que ya que está hace más de 80 años en la zona y tienen muchos recuerdos acá".