Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma 

Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma 
24 de Octubre de 2025 | 13:51

En un operativo llevado adelante por personal de la Sub DDI Ensenada, dependiente de la DDI La Plata, fue detenido un hombre con el alias “Tata”, de 46 años, acusado de encubrimiento, portación ilegal de arma de guerra y de uso civil, y resistencia a la autoridad. La intervención está a cargo de la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la Dra. María Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N° 6, del Dr. Agustín Crispo.

La investigación se inició tras un hecho ocurrido el 24 de julio pasado, cuando personal del Comando de Patrullas Ensenada observó a un hombre circulando en una moto Zanella ZB 100 sin patente colocada. Al intentar interceptarlo, el conductor se dio a la fuga, iniciándose una persecución que terminó en calles 3 y 6 de Punta Lara, donde abandonó el rodado y escapó a pie.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron en la baulera un revólver plateado calibre .38 largo con numeración suprimida, 22 proyectiles de distintos calibres, una cuchilla de gran tamaño, un DNI y una partida de nacimiento. Al verificar el número de motor, se constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por robo, con intervención de la Comisaría Primera de La Plata.

A partir de ese hallazgo, la Sub DDI Ensenada inició tareas de investigación que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones, lo que permitió identificar al sospechoso con el alias “Tata”  un individuo con extensos antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal libró dos órdenes de allanamiento y detención. En las últimas horas, personal encubierto logró divisar a Sosa en 14 y 3 de Punta Lara, donde intentó nuevamente escapar, pero fue reducido tras una breve persecución.

Durante el registro en su vivienda, ubicada en calle 14 entre Almirante Brown y Río de La Plata, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 largo marca Tejano con numeración suprimida y siete cartuchos intactos. En el otro domicilio allanado, propiedad de su madre, no se encontraron elementos de interés.

El detenido quedó alojado a disposición de la justicia y será trasladado este viernes a primera hora para prestar declaración.

Un largo prontuario

Sosa acumula más de 15 causas judiciales por delitos graves, entre ellos tentativas de homicidio, robos calificados, portación ilegal de armas, resistencia a la autoridad y violencia familiar. Ha pasado por varias unidades penales de la provincia de Buenos Aires, incluyendo las de Magdalena, Florencio Varela, Romero y Merlo.

