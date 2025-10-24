Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Tiene una cámara en el techo

Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados

24 de Octubre de 2025 | 11:55

Escuchar esta nota

En el centro de La Plata, ni la lluvia frena al llamado auto caza infractores, el vehículo municipal que recorre las calles con una cámara en el techo y detecta, en tiempo real, autos mal estacionados o cometiendo otro tipo de infracciones. Este jueves volvió a ser visto apuntando especialmente a los que insisten en la doble fila, un clásico de las horas pico.

El sistema, implementado por la gestión municipal, opera como una especie de VAR del tránsito: las patrullas e inspectores son los árbitros en cancha, y este vehículo tecnológico es el que revisa la jugada con cámara. Cuando detecta "en cancha" una infracción, no hay discusión posible. Es como caer en posición adelantada: el ojo electrónico ya lo registró.

El “auto caza infractores” fue incorporado al sistema de control del estacionamiento medido en junio de 2025. Equipado con un sistema de cámaras lectoras de patentes, recorre las calles céntricas y verifica en segundos si un vehículo tiene pago activo o no. En caso negativo, la falta queda registrada y llega al área de control municipal.

Incluso en días de lluvia, cuando muchos conductores intentan “zafar” dejando el auto un momento en doble fila o frente a un garage, el vehículo continúa trabajando. Su presencia genera reacciones divididas: para algunos, es una herramienta necesaria para ordenar el tránsito; para otros, una máquina recaudatoria que reemplaza el sentido común por algoritmos.

Desde la oposición ya habían pedido explicaciones por su uso, solicitando detalles sobre la compra, el costo y los criterios de fiscalización. “El control del tránsito no puede convertirse en una trampa móvil para multar sin transparencia”, expresaron los concejales que pidieron informes meses atrás.

¿Qué valores tienen las multas hoy en La Plata y Provincia?

  • Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (150 a 1.000 UF)
  • No usar casco o cinturón de seguridad: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
  • Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Giro a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
  • Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (500 a 1.200 UF)
  • Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Manejar sin la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Circular sin documentación: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
  • Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
  • Circular sin comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
  • Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias

Qué se sabe del revuelo que se armó en el Nacional por la denuncia de un estudiante

Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Objetivo internacional para Estudiantes

Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio

Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente

El aborto en La Plata: crece la atención pública y privada
Últimas noticias de La Ciudad

El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"

Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio

24/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Por qué Cabo Verde es el mejor país del mundo: 524 mil razones

Boleto de micro gratis el domingo en La Plata para ir a votar: oficializan la medida
Espectáculos
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
Se supo: revelan el estado de salud de Lourdes Fernández, que ya fue dada de alta 
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
Después de que Juan Martín del Potro desmintiera el embarazo, Luz Ereros denunció usurpación de identidad 
Tremenda confesión de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: "Leandro García Gómez es un psicópata y maltratador"
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
Deportes
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Policiales
La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Un motociclista internado tras un fuerte choque en Tolosa
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla