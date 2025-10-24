Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados

En el centro de La Plata, ni la lluvia frena al llamado auto caza infractores, el vehículo municipal que recorre las calles con una cámara en el techo y detecta, en tiempo real, autos mal estacionados o cometiendo otro tipo de infracciones. Este jueves volvió a ser visto apuntando especialmente a los que insisten en la doble fila, un clásico de las horas pico.

El sistema, implementado por la gestión municipal, opera como una especie de VAR del tránsito: las patrullas e inspectores son los árbitros en cancha, y este vehículo tecnológico es el que revisa la jugada con cámara. Cuando detecta "en cancha" una infracción, no hay discusión posible. Es como caer en posición adelantada: el ojo electrónico ya lo registró.

El “auto caza infractores” fue incorporado al sistema de control del estacionamiento medido en junio de 2025. Equipado con un sistema de cámaras lectoras de patentes, recorre las calles céntricas y verifica en segundos si un vehículo tiene pago activo o no. En caso negativo, la falta queda registrada y llega al área de control municipal.

Incluso en días de lluvia, cuando muchos conductores intentan “zafar” dejando el auto un momento en doble fila o frente a un garage, el vehículo continúa trabajando. Su presencia genera reacciones divididas: para algunos, es una herramienta necesaria para ordenar el tránsito; para otros, una máquina recaudatoria que reemplaza el sentido común por algoritmos.

Desde la oposición ya habían pedido explicaciones por su uso, solicitando detalles sobre la compra, el costo y los criterios de fiscalización. “El control del tránsito no puede convertirse en una trampa móvil para multar sin transparencia”, expresaron los concejales que pidieron informes meses atrás.

¿Qué valores tienen las multas hoy en La Plata y Provincia?