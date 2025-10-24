Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El ex Gimnasia anotó dos goles en Sudamericana

El Kun Agüero criticó a Rodrigo Castillo sin argumentos y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"

El Kun Agüero criticó a Rodrigo Castillo sin argumentos y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
24 de Octubre de 2025 | 10:53

Escuchar esta nota

Lo que parecía una simple transmisión del streaming de ESPN terminó siendo una lección en vivo. Sergio “Kun” Agüero, cada vez más instalado en su rol de streamer-comentarista, volvió a dejar en claro que no se puede hablar por hablar a la hora de un trabajo profesional. Esta vez el blanco fue Rodrigo Castillo, ex delantero de Gimnasia y hoy figura de Lanús, a quien el ex Manchester City cuestionó sin fundamentos segundos antes de que el propio jugador le respondiera en el único idioma que realmente vale en el fútbol: el gol.

Durante el encuentro entre Universidad de Chile y Lanús por semifinales de Copa Argentina, el Kun lanzó una crítica sin análisis que lo justifique. “¿De visitante, que juegue Castillo? Complicado. Castillo no es un jugador rápido, que le vas a tirar a los costados, dependés mucho de que la aguante y que alguien llegue”, soltó, en tono de suficiencia, mientras el Granate buscaba abrir el marcador. ""De quizás local sí porque jugás de local, la gente empuja", soltó, como si esa variable tuviera valor.

Apenas terminó la frase, el fútbol hizo justicia. Castillo robó una pelota, encaró y definió por encima del arquero chileno, con una clase que desmentía palabra por palabra el comentario de Agüero. La transmisión se quedó sin argumentos y el propio Kun, incómodo, solo atinó a reírse: “No, bueno, bueno... ¿por qué juega Marcelino? -risas- Castillo, antes del gol yo un poco estaba diciendo para qué lo ponen pobre ahí arriba solo y pum, roba y gol de picadita”.

El delantero de Lanús no se detuvo ahí. Marcó otro tanto, redondeando una actuación brillante. El que fue subestimado terminó siendo figura, y el que opinó sin mirar demasiado, quedó en ridículo.

Más allá de la anécdota, el episodio expone un problema que se repite con frecuencia en los nuevos formatos de “opinión espontánea”: la ligereza con la que algunos exjugadores contrados para opinar pero sin capacidad comuncativa a pesar del sustento táctico y haber sido un profesional en cancha.

 

