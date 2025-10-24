¿El regreso de Pity Álvarez podría ser en La Plata?

A dos meses del video que prometía su vuelta a los escenarios, el exlíder de Viejas Locas y Intoxicados no concretó los shows en Vélez y ahora surgen versiones que lo ubican en estadios de La Plata. Sin embargo, no hubo pedidos formales ni confirmaciones oficiales.

El 8 de agosto de este año, Cristian “Pity” Álvarez reapareció públicamente al inaugurar su cuenta oficial de Instagram, con un video que reavivó las expectativas de su regreso a la música. “Por acá vamos a dar todas las noticias oficiales”, decía el cantante desde su sala de ensayo, bajo una luz roja tenue que iluminaba sus anteojos negros y su campera azul de Los Angeles Clippers.

El video, de tono íntimo y grabado de manera casera, parecía la continuación del clip proyectado meses antes en las pantallas del Quilmes Rock, donde se había insinuado su vuelta a los escenarios tras años de silencio mediático y judicial.

Sin embargo, la ilusión de su regreso comenzó a desvanecerse con el paso de las semanas. Según explicó el periodista Gustavo Méndez en su programa, Pity Álvarez planeaba presentarse este año junto a la productora Pop Art en dos shows en el estadio de Vélez Sarsfield, pero la propuesta quedó suspendida. “Por la cuestión psiquiátrica de haber asesinado a una persona, tiene un conflicto legal con cierta jurisdicción”, detalló el comunicador.

Frente a ese escenario, ganó fuerza la versión de que los recitales podrían realizarse en La Plata. En un principio se mencionó el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Sin pedido formal ni confirmación oficial

A casi dos meses del anuncio, el video —el único publicado en la cuenta que ya reúne más de 246.000 seguidores— sigue en línea, pero no hay novedades concretas. Según trascendió, nunca existió un pedido formal al Club Atlético Vélez Sarsfield para utilizar su estadio, ni una comunicación oficial de ninguna productora para organizar el evento.

En ese vacío de información, incluso surgieron sitios falsos de venta de entradas, con precios de hasta $75.000, lo que generó preocupación entre los fanáticos ante posibles estafas.

Por ahora, el regreso del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados continúa rodeado de incertidumbre. Aunque su entorno asegura que “Pity no está cancelado” y mantiene la intención de volver a tocar, su situación judicial y psiquiátrica siguen siendo el principal obstáculo para un regreso que, por el momento, no tiene fecha ni lugar confirmado.

