Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Meteorólogo de la UNLP explicó el fenómeno "poco común" del frente frío que avanza hacia La Plata

24 de Octubre de 2025 | 13:18

Escuchar esta nota

La jornada se presentó con un abrupto cambio meteorológico en La Plata, con intensas lluvias y ráfagas de viento durante la madrugada. A pesar de los contratiempos iniciales, el meteorólogo Juan Díaz, del Grupo de Pronóstico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó desde el Planetario local que lo más severo del temporal ya ha pasado, aunque la ciudad se prepara para un giro aún más drástico en el clima.

El experto explicó que las primeras horas de la mañana registraron cerca de 20 milímetros de precipitación, una cantidad significativa que generó un pico de consultas y alertas entre los platenses. "Lo peor del día ya pasó, por suerte. Las primeras lluvias muy fuertes de la mañana... por ahora esperamos que el tiempo siga lloviendo, pero hasta la noche no esperamos de vuelta tormentas fuertes", señaló Díaz, brindando un respiro a la preocupación por los eventos meteorológicos de gran intensidad.

El avance del frente frío y el impacto en el termómetro

La causa principal de este mal tiempo es el avance de una "masa de aire frío que está viniendo desde el sur". Este fenómeno, conocido en términos técnicos como frente frío, es la antesala de una notable baja de las temperaturas que afectará a la región en los próximos días. El frente va generando las tormentas a su paso, preparando el terreno para la irrupción del aire polar.

El cambio será notorio y abrupto. Tras registrar máximas cercanas a los 30 grados en jornadas anteriores, se espera que las mínimas se desplomen. "Entre lunes y martes esperamos que la temperatura baje drásticamente", advirtió el meteorólogo. "Para el lunes y martes, esperamos 8 o 10 grados de mínima", una diferencia que obligará a los vecinos a rescatar el abrigo de invierno.

Un fenómeno "poco común" para la época

Si bien estos descensos térmicos y frentes fríos son habituales en la región, la sorpresa radica en su momento de aparición. Díaz aclaró que es un fenómeno común en el calendario climático, "pero no en esta época del año". Generalmente, estas masas de aire frío se manifiestan con mayor frecuencia entre junio y septiembre, por lo que su llegada tardía es un indicador de la variabilidad climática actual.

Respecto a la intensidad de los vientos y la lluvia de la madrugada, Díaz mencionó que el aire frío está asociado a un proceso de ciclogénesis (la formación de sistemas de baja presión), aunque el centro de la baja no está directamente sobre La Plata, sino más al sur, influenciando de igual manera las condiciones de inestabilidad.

Respiro rápido: el calor vuelve en breve

La buena noticia para quienes no disfrutan del frío es que la presencia de esta masa de aire polar será transitoria. El meteorólogo anticipó un rápido repunte de las temperaturas. "Lunes y martes, bajas temperaturas. Ya a partir del miércoles, igual, vuelve el calorcito rápidamente", confirmó Juan Díaz. Este comportamiento, con recuperaciones térmicas aceleradas, es típico de esta estación del año, asegurando que los días fríos no se prolongarán.

Finalmente, desde la UNLP, el meteorólogo aprovechó para invitar a la comunidad a participar de la "Semana de la Tierra" que se desarrolla en el Planetario, un evento de divulgación de las carreras de Geofísica, Astronomía y Meteorología. La muestra, que recibió a cientos de estudiantes secundarios durante la semana, estará abierta al público general los sábados y domingos, ofreciendo diversos módulos y experimentos más allá de las actividades del domo.

