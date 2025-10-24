Aprehenden en Berisso a un joven acusado de amenazas: le secuestraron cocaína, dinero y un revólver

En el marco de una investigación por amenazas agravadas, abuso de armas, tenencia ilegal de arma de uso civil e infracción a la Ley 23.737, personal de la Sub DDI Berisso, dependiente de la DDI La Plata, realizó una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión de Rafael Damián Stefanachi, de 24 años, y el secuestro de cocaína, un arma de fuego, dinero y una balanza de precisión.

La causa es instruida por la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la Dra. María Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N°4, de la Dra. Masi.

Según la investigación, los hechos se remontan al 8 de octubre, cuando un vecino identificado como A.M. denunció haber sido amenazado y atacado a tiros por un grupo de hombres mientras circulaba en motocicleta por calle 28 y 165 de Berisso.

La víctima relató que tres sujetos lo interceptaron, uno de ellos efectuó varios disparos en su dirección, y luego se sumaron otros cuatro hombres, entre los que reconoció a un sujeto identificado y otro individuo apodado “L.A.”, quienes también lo habrían amenazado de muerte. En total, se habrían escuchado más de 20 detonaciones, motivadas por una vieja disputa familiar con un hermano del denunciante.

El conflicto fue contenido por personal del Comando de Patrullas Berisso, que intervino en el lugar y dio inicio a las actuaciones. Posteriormente, la Sub DDI Berisso llevó adelante una exhaustiva investigación, analizando cámaras de seguridad públicas y privadas, y tomando testimonios que permitieron identificar a los agresores y sus domicilios.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal libró tres órdenes de registro y secuestro que se concretaron este 23 de octubre, con el apoyo del Cuartel Central de Caballería y la Estación Departamental Berisso.

Durante el procedimiento, en el domicilio de calle 167 entre 26 y 27, los efectivos aprehendieron a Stefanachi y secuestraron: Un revólver marca Pasper calibre .22 largo con siete municiones, 100 gramos de clorhidrato de cocaína, Una balanza de precisión marca Tanita y $49.000 en efectivo.

Los otros dos allanamientos, realizados en calle 28 entre 165 y 166 y en calle 15 entre 150 y 151, arrojaron resultados negativos.

Tras ser notificada la fiscalía interviniente, la UFI N°1 avaló la aprehensión del imputado, mientras que por el hallazgo de droga se dio intervención a la UFI N°18, que también convalidó su detención. El imputado quedó a disposición de la justicia y será trasladado en las próximas horas a sede judicial.