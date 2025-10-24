Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Aprehenden en Berisso a un joven acusado de amenazas: le secuestraron cocaína, dinero y un revólver

Aprehenden en Berisso a un joven acusado de amenazas: le secuestraron cocaína, dinero y un revólver
24 de Octubre de 2025 | 13:54

Escuchar esta nota

En el marco de una investigación por amenazas agravadas, abuso de armas, tenencia ilegal de arma de uso civil e infracción a la Ley 23.737, personal de la Sub DDI Berisso, dependiente de la DDI La Plata, realizó una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión de Rafael Damián Stefanachi, de 24 años, y el secuestro de cocaína, un arma de fuego, dinero y una balanza de precisión.

La causa es instruida por la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la Dra. María Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N°4, de la Dra. Masi.

Según la investigación, los hechos se remontan al 8 de octubre, cuando un vecino identificado como A.M. denunció haber sido amenazado y atacado a tiros por un grupo de hombres mientras circulaba en motocicleta por calle 28 y 165 de Berisso.

La víctima relató que tres sujetos lo interceptaron, uno de ellos efectuó varios disparos en su dirección, y luego se sumaron otros cuatro hombres, entre los que reconoció a un sujeto identificado y otro individuo apodado “L.A.”, quienes también lo habrían amenazado de muerte. En total, se habrían escuchado más de 20 detonaciones, motivadas por una vieja disputa familiar con un hermano del denunciante.

El conflicto fue contenido por personal del Comando de Patrullas Berisso, que intervino en el lugar y dio inicio a las actuaciones. Posteriormente, la Sub DDI Berisso llevó adelante una exhaustiva investigación, analizando cámaras de seguridad públicas y privadas, y tomando testimonios que permitieron identificar a los agresores y sus domicilios.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal libró tres órdenes de registro y secuestro que se concretaron este 23 de octubre, con el apoyo del Cuartel Central de Caballería y la Estación Departamental Berisso.

Durante el procedimiento, en el domicilio de calle 167 entre 26 y 27, los efectivos aprehendieron a Stefanachi y secuestraron: Un revólver marca Pasper calibre .22 largo con siete municiones, 100 gramos de clorhidrato de cocaína, Una balanza de precisión marca Tanita y $49.000 en efectivo.

Los otros dos allanamientos, realizados en calle 28 entre 165 y 166 y en calle 15 entre 150 y 151, arrojaron resultados negativos.

Tras ser notificada la fiscalía interviniente, la UFI N°1 avaló la aprehensión del imputado, mientras que por el hallazgo de droga se dio intervención a la UFI N°18, que también convalidó su detención. El imputado quedó a disposición de la justicia y será trasladado en las próximas horas a sede judicial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio

Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles

Qué se sabe del revuelo que se armó en el Nacional por la denuncia de un estudiante

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Objetivo internacional para Estudiantes

Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio

Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente

Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La Plata: harto de los robos, comerciante echó a empujones a un delincuente armado

Incautan 56 kg de cocaína en el paso fronterizo con Bolivia

Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma 

La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
La Ciudad
Vecinos de Gonnet, indignados: deben acarrear bidones de agua y ahora ni siquiera pueden llegar al camión
El conflicto en la acería de Berisso: sigue tomada por los trabajadores y tensión por presunto desalojo
Meteorólogo de la UNLP explicó el fenómeno "poco común" del frente frío que avanza hacia La Plata
La "Semana de la Tierra" se extiende para el público en el Bosque
Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio
Deportes
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
Espectáculos
Qué encontraron en el departamento donde García Gómez mantuvo secuestrada a Lowrdez
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
Se supo: revelan el estado de salud de Lourdes Fernández, que ya fue dada de alta 
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
Después de que Juan Martín del Potro desmintiera el embarazo, Luz Ereros denunció usurpación de identidad 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla