VIDEO. ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada

Un caso de locos ocurrió este viernes, en medio de la intensa lluvia. Un auto robado en Berisso terminó en una fuga, persecución y choque a un patrullero en Ensenada. Y todo quedó filmado. Lo cierto es que el vehículo fue recuperado luego de una rápida intervención del sistema de monitoreo digital y un operativo coordinado entre el Centro de Operaciones y móviles policiales de la vecina ciudad.

Todo comenzó cuando llegó una alerta al 911 sobre el robo de un rodado, aportando la patente. Con esa información, el dato fue cargado en el anillo digital de seguridad, una red de cámaras con lectoras de patentes que vincula a los municipios de la región.

Minutos después, el sistema detectó el ingreso del auto a Ensenada por la intersección de la avenida 122 y 51, lo que activó una alerta automática en el Centro de Monitoreo. A partir de allí, los operadores siguieron el trayecto a través de las cámaras, observando cómo continuaba por camino Vergara en dirección a Punta Lara.

De inmediato se dio aviso a los móviles del Comando de Patrullas, que iniciaron un operativo cerrojo para interceptar el rodado. Uno de los patrulleros comenzó la persecución, mientras otro se posicionó en Almirante Brown y calle 12 para intentar bloquearle el paso.

En ese punto se produjo el desenlace: el vehículo robado que se dio a la fuga impactó contra el patrullero que intentaba interceptarlo. Tras el choque, los efectivos lograron detener la marcha del auto y asegurar la zona.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor fue reducido y trasladado a la dependencia policial, mientras se investigan las circunstancias del robo y si el implicado cuenta con antecedentes.