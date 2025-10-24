VIDEO. ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada

Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias
Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias
Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Este finde se sale en La Plata: mirá la agenda de espectáculos supercompleta
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Actividades: colecta, peña folklórica, festejo, presentación de libro y circo
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un caso de locos ocurrió este viernes, en medio de la intensa lluvia. Un auto robado en Berisso terminó en una fuga, persecución y choque a un patrullero en Ensenada. Y todo quedó filmado. Lo cierto es que el vehículo fue recuperado luego de una rápida intervención del sistema de monitoreo digital y un operativo coordinado entre el Centro de Operaciones y móviles policiales de la vecina ciudad.
Todo comenzó cuando llegó una alerta al 911 sobre el robo de un rodado, aportando la patente. Con esa información, el dato fue cargado en el anillo digital de seguridad, una red de cámaras con lectoras de patentes que vincula a los municipios de la región.
Minutos después, el sistema detectó el ingreso del auto a Ensenada por la intersección de la avenida 122 y 51, lo que activó una alerta automática en el Centro de Monitoreo. A partir de allí, los operadores siguieron el trayecto a través de las cámaras, observando cómo continuaba por camino Vergara en dirección a Punta Lara.
De inmediato se dio aviso a los móviles del Comando de Patrullas, que iniciaron un operativo cerrojo para interceptar el rodado. Uno de los patrulleros comenzó la persecución, mientras otro se posicionó en Almirante Brown y calle 12 para intentar bloquearle el paso.
En ese punto se produjo el desenlace: el vehículo robado que se dio a la fuga impactó contra el patrullero que intentaba interceptarlo. Tras el choque, los efectivos lograron detener la marcha del auto y asegurar la zona.
Fuentes policiales confirmaron que el conductor fue reducido y trasladado a la dependencia policial, mientras se investigan las circunstancias del robo y si el implicado cuenta con antecedentes.
LE PUEDE INTERESAR
Un motociclista internado tras un fuerte choque en Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí