Boleto de micro gratis el domingo en La Plata para ir a votar: oficializan la medida
24 de Octubre de 2025 | 10:20

La Municipalidad de La Plata anunció que este domingo 26 de octubre, día de las elecciones legislativas nacionales, el boleto en todas las unidades del transporte público urbano de pasajeros será gratuito.

La medida fue dispuesta por el intendente Julio Alak en adhesión a la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al sufragio.

Además, y teniendo en cuenta el previsible incremento del flujo de pasajeros, los operadores del transporte público reforzarán la prestación de los servicios a su cargo aumentando las frecuencias.

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio

Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles

Qué se sabe del revuelo que se armó en el Nacional por la denuncia de un estudiante

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Objetivo internacional para Estudiantes

Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio

Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente

El aborto en La Plata: crece la atención pública y privada
Meteorólogo de la UNLP explicó el fenómeno "poco común" del frente frío que avanza hacia La Plata

La "Semana de la Tierra" se extiende para el público en el Bosque

Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio

Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Qué encontraron en el departamento donde García Gómez mantuvo secuestrada a Lowrdez
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
Se supo: revelan el estado de salud de Lourdes Fernández, que ya fue dada de alta 
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
Después de que Juan Martín del Potro desmintiera el embarazo, Luz Ereros denunció usurpación de identidad 
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma 
La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Un motociclista internado tras un fuerte choque en Tolosa
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane

