Deportes |PASO SIN PENA NI GLORIA: NO HIZO GOLES

Pipa Benedetto quedó libre de Newell’s

Pipa Benedetto quedó libre de Newell’s

X (@Newells)

29 de Octubre de 2025 | 01:42
Edición impresa

El delantero Darío Benedetto logreó rescindir su contrato profesional con Newell’s, ya que el entrenador interino, Lucas Bernardi, le comunicó que no lo tendrá en cuenta para lo que resta del Torneo Clausura.

Con tan solo nueve partidos disputados con la camiseta del equipo rojinegro, el atacante -de 35 años- puso fin a su breve paso.

Por otra parte, uno de los datos que deja en claro su malestar en la institución es el frústrate cero en la estadística de goles, la cual no cambió desde su segundo paso por Boca. De esta manera, el atacante oriundo de la ciudad de Berazategui no convirtió ningún gol en su estadía en Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell’s.

De esta manera, la salida de Benedetto se da en un contexto de inestabilidad en Newell’s, marcado por la falta de resultados y el reciente despido del entrenador Cristian Fabbiani, quien había solicitado su incorporación. Ante ese panorama y sin lograr continuidad ni protagonismo, el Pipa analizó cerrar su ciclo en Rosario y buscar nuevos rumbos para su carrera.

Ahora que se concretará la rescisión, Benedetto pondrá fin a una etapa que no logró cumplir con las expectativas ni del club ni del propio jugador. Su salida abriría además la posibilidad de una reestructuración en el plantel de Newell’s, que buscará reforzar su ataque en el próximo mercado de pases.

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

