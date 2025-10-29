Pipa Benedetto quedó libre de Newell’s

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El delantero Darío Benedetto logreó rescindir su contrato profesional con Newell’s, ya que el entrenador interino, Lucas Bernardi, le comunicó que no lo tendrá en cuenta para lo que resta del Torneo Clausura.
Con tan solo nueve partidos disputados con la camiseta del equipo rojinegro, el atacante -de 35 años- puso fin a su breve paso.
Por otra parte, uno de los datos que deja en claro su malestar en la institución es el frústrate cero en la estadística de goles, la cual no cambió desde su segundo paso por Boca. De esta manera, el atacante oriundo de la ciudad de Berazategui no convirtió ningún gol en su estadía en Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell’s.
De esta manera, la salida de Benedetto se da en un contexto de inestabilidad en Newell’s, marcado por la falta de resultados y el reciente despido del entrenador Cristian Fabbiani, quien había solicitado su incorporación. Ante ese panorama y sin lograr continuidad ni protagonismo, el Pipa analizó cerrar su ciclo en Rosario y buscar nuevos rumbos para su carrera.
Ahora que se concretará la rescisión, Benedetto pondrá fin a una etapa que no logró cumplir con las expectativas ni del club ni del propio jugador. Su salida abriría además la posibilidad de una reestructuración en el plantel de Newell’s, que buscará reforzar su ataque en el próximo mercado de pases.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí