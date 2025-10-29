Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |VIOLENCIA EXTREMA EN LAS FAVELAS CARIOCAS Y UNA PUERTA ABIERTA A UNA ESCALADA MUCHO MÁS SEVERA

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Al menos 64 fallecidos, 100 detenidos, drones con explosivos y barrios sitiados. Quiénes son los del Comando Vermelho, que también tuvieron un desembarco en Argentina

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Algunos de los narcos que fueron capturados por las fuerzas de seguridad durante un megaoperativo / Web

29 de Octubre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Balas, fuego, humo y pánico. Río de Janeiro amaneció bajo una lluvia de disparos que estremeció a Brasil. En un megaoperativo sin precedentes contra el Comando Vermelho (CV), la facción criminal más temida del país, al menos 64 personas murieron y más de 100 fueron arrestadas en los complejos Alemão y Penha, en la Zona Norte. La operación, lanzada al amanecer, desató una jornada de terror, con tiroteos que se extendieron por horas y escenas que recordaron a un frente de guerra. Y lo peor que temen una escalada más violenta.

Los disparos comenzaron de madrugada. Vecinos, aterrados, grabaron lo que parecía una invasión militar: casi 200 detonaciones en menos de un minuto, columnas de humo que cubrían el cielo y barricadas ardiendo en las calles estrechas de las favelas. Las imágenes, difundidas por TV Globo, muestran patrulleros incendiados, helicópteros disparando desde el aire y explosiones que iluminaban la noche.

“Parece una guerra, nunca vi algo así”, relató una mujer desde la ventana de su casa en Penha.

El enfrentamiento dejó dos policías civiles muertos: Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, apodado Máskara, recientemente ascendido a jefe de investigaciones. Y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años, quien murió en el cumplimiento del deber.

El resto de los fallecidos —según el gobierno, narcotraficantes que abrieron fuego contra la policía— elevan la cifra total a más de medio centenar de muertos. Sin embargo, fuentes de O Globo aseguran que el número real supera los 64.

LE PUEDE INTERESAR

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo real: el príncipe Andrés, al borde del desalojo por el caso Epstein

Autos incendiados y destrucción / Web

DRONES, BOMBAS Y CAOS: LA BATALLA POR EL CONTROL

La llamada Operación Contención movilizó a más de 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar. El objetivo: ejecutar 100 órdenes de arresto y golpear el corazón del Comando Vermelho. Pero el operativo se transformó en una batalla campal. Los delincuentes respondieron con drones cargados de explosivos, algo nunca visto en Río.

Desde los techos de las casas, lanzaron bombas caseras mientras otros escapaban en fila india por los pasillos estrechos de la favela, recordando las imágenes de la masacre de 2010 durante la ocupación del Alemão.

Entre los 100 detenidos, la policía confirmó la captura de nombres pesados dentro del crimen organizado: Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, jefe del CV en el norte de Río. Nicolas Fernandes Soares, considerado el cerebro financiero de Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso, uno de los grandes líderes del narcotráfico. El secretario de Seguridad Pública de Río, Víctor Santos, declaró que el operativo fue “planificado con precisión quirúrgica” y sin apoyo del gobierno federal, en un nuevo capítulo de tensiones entre el Estado de Río y Brasilia.

NACIÓ EN LAS CÁRCELES Y LLEGÓ HASTA ARGENTINA

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas de Brasil. Nació en los años 70 dentro de las prisiones cariocas, bajo la consigna de “unión y protección entre los presos”. Pero esa “solidaridad” pronto se transformó en una estructura mafiosa, dedicada al narcotráfico, los asaltos y los asesinatos. Durante décadas, el CV dominó el negocio de la droga en Río, marcando con sus siglas -“CV” pintadas en muros y calles- cada territorio bajo su control.

En los últimos años, su poder se vio amenazado por otras facciones: el Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo, el Terceiro Comando Puro (TCP) y los Amigos dos Amigos (ADA). Pero, pese a los golpes, el Comando Vermelho sigue vivo, armado y dispuesto a todo.

En nuestro país llegó más para operaciones logísticas: el lavado de dinero y la provisión de armas, especialmente, fusiles de asalto o de alto poder de fuego. En septiembre de 2023, la Justicia de San Isidro descubrió una sofisticada estructura financiera del Comando. La habían montado el chino Hang Wang y el brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa (ambos al día de hoy prófugos), que vivía con su familia en Nordelta. Operaban con crypto. Calculan que movieron más de 520 millones de dólares del tráfico de drogas por medio de billeteras virtuales, empresas fantasma, “cuevas” financieras y la compra de inmuebles y vehículos de alta gama.

LA GUERRA QUE NO TERMINA

El operativo de ayer no fue aislado. Es parte de una guerra que lleva décadas y que deja miles de muertos cada año. En los morros cariocas, la vida cotidiana transcurre entre la policía y el narco, entre el miedo y la supervivencia. Y mientras los blindados patrullan las calles, la ciudad se pregunta cuánto más puede resistir antes de estallar del todo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Escándalo real: el príncipe Andrés, al borde del desalojo por el caso Epstein

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500
Últimas noticias de El Mundo

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

Escándalo real: el príncipe Andrés, al borde del desalojo por el caso Epstein

Inundaciones y destrozos en Jamaica por el huracán Melissa

Israel ataca Gaza tras acusar a Hamás de enfrentar a sus tropas
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla