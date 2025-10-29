Cayó la Reserva y espera rival para los playoff

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Reserva albiazul perdió 2-1 frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y clasificó tercero en su zona. Jorge De Asís, en el cierre del partido, marcó el descuento del equipo tripero que ahora espera rival para los cruces mano a mano.
El Lobo tuvo varios cambios en relación al equipo de las últimas fechas, ya que no pudo contar con Juan Cruz Cortazzo (suspendido) y preservó a Gonzalo González, Federico Pendas y Alejo Gelsomino. Como contrapartida, regresó Jorge De Asís tras una leve lesión meniscal y el misionero convirtió su séptimo tanto del torneo.
Antes de los 10 minutos, el Calamar se puso en ventaja por intermedio de Mauro Isopi. Desde allí, el Lobo fue en busca del empate, pero chocó con la solidez defensiva del conjunto local.
El complemento siguió en la misma tónica, pero a los 15 minutos Lucas Zelaya convirtió el segundo gol para Platense en una muy buena definición con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero Kadijevic.
Con las variantes, creció el equipo de Kuzemka, especialmente al abrir el juego hacia la izquierda para Brian Croce. El Lobo tuvo el descuento, pero Mastrángelo no alcanzó a empujar la pelota a metros de la línea. Sobre el final, en otro borbollón en el área local, Jorge De Asís marcó el descuento, aunque el Lobo casi no tuvo tiempo de intentar la igualdad.
Gimnasia formó con Julián Kadijevic; Benjamín García, Matías Gauto, Diego Mastrángelo, Thomas Mielniczuk; Pablo Aguiar, Tiago Azamé (Jorge De Asís); Santino López García (Santiago Vilarreal), Leonel Troncoso (Francesco Paradela), Lautaro Napolitano (Brain Croce); Cayetano Bolzán (Santino Primante).
En la próxima fase, el Lobo será local ante el sexto del Grupo A, que se definirá el jueves. Hoy, ese lugar es de Newell’s, que será local ante Racing.
