Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |TOLOSA

Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos

Al regreso a la Ciudad, una pareja se enteró que les habían entrado a robar en su casa de 529, 29 y 30. El botín resultó millonario

Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos

La inseguridad sorprendió a una pareja en 529 entre 29 y 30 / Web

29 de Octubre de 2025 | 03:26
Edición impresa

Una casa ubicada en la zona de 529 entre 29 y 30 se convirtió en las últimas horas en blanco de un ruinoso golpe. Según pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar mientras los dueños concretaban una salida obligada fuera de la Ciudad. Fue para cumplir con el deber cívico de votar, pero el viaje mutó en una tortura una vez que se enteraron de lo ocurrido.

Siempre en base a fuentes policiales, el episodio ocurrió entre el sábado 25 y el lunes 27 de octubre, cuando el propietario decidió viajar junto a su pareja hacia 25 de Mayo. Siendo que la distancia a recorrer era considerablemente menor a lo necesario para justificar una ausencia en el centro de votación, decidieron cumplir con ese mandato constitucional.

La primera señal de alarma llegó temprano, con un llamado inesperado. Del otro lado del teléfono, una vecina les advirtió algo extraño: objetos personales de la familia se encontraban esparcidos en la vereda y una caja de herramientas apoyada sobre la reja del frente.

“Parece que te entraron”, alcanzó a decirle antes de enviar las imágenes que confirmaron el peor presentimiento. En cuestión de minutos, el viaje se transformó en una carrera de regreso, con la ansiedad de no saber qué los esperaba al abrir la puerta.

Alrededor del mediodía, el matrimonio llegó. La puerta cedió apenas con un empujón. La cerradura rota fue el primer aviso de que algo no estaba bien.

El comedor permanecía ordenado, casi intacto, pero al avanzar hacia las habitaciones, la escena cambió por completo: cajones vaciados, ropa en el piso, vidrios rotos y la puerta del dormitorio astillada. Cada detalle transmitía una sensación de frustración.

LE PUEDE INTERESAR

Empezó la selección de jurados por un asesinato que conmovió al país

LE PUEDE INTERESAR

Una joven en Berisso pelea por su vida tras sufrir graves quemaduras

El inventario de pérdidas fue largo y doloroso. Desaparecieron dos notebooks, un CPU, un dron, un parlante portátil y varias prendas de vestir, entre ellas camperas, zapatillas y botines. También faltaban joyas familiares y una suma importante de dinero en dólares que guardaban en un cajón (2.400). La copia de la llave del auto también había desaparecido, dejando una inquietud constante: el temor a que los ladrones puedan volver cuando menos se lo esperen.

En el recorrido por la vivienda, el dueño descubrió las huellas del ingreso. La puerta que da al patio había sido forzada y una ventana trasera mostraba el marco torcido y las trabas arrancadas. Todo indica que los intrusos escalaron hacia la parte posterior del terreno para evitar ser vistos desde la calle.

La hipótesis es que sabían perfectamente dónde entrar, cuánto tiempo tenían y qué buscar. Antes de irse, incluso desconectaron el router de internet, un gesto mínimo pero calculado, que deja entrever cierto grado de experiencia.

Por el momento, la única pista concreta proviene de la vecina que dio el aviso inicial. Según relató, a las tres de la madrugada del lunes notó una luz encendida en una de las habitaciones. No escuchó ruidos ni vio movimientos, pero aquella imagen ahora cobra sentido. Los delincuentes estaban adentro mientras el resto del barrio dormía. El dato, aunque breve, permitió establecer una posible franja horaria del robo.

Entre los vecinos, el comentario se propagó rápido. Si bien Tolosa ya está curado de espanto con hechos de este tipo, el episodio no deja de encender las alarmas.

Muchos coinciden en que el barrio tiene poca iluminación nocturna y carece de cámaras de seguridad, una combinación que deja al vecindario expuesto.

La investigación avanza bajo la carátula de robo, a cargo de la comisaría décimoprimera de La Plata. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados ni rastros concretos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta
Últimas noticias de Policiales

Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026

Dramático testimonio contra un entrenador

“El Demonio” García estará en todas las audiencias

La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Espectáculos
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
La Cantoría Ars Nova cumple 60 años y lo celebra esta noche
Miguel Mateos festeja los 40 años de “Rockas Vivas”
Gala especial en la antesala del Encuentro de Acordeonistas
La Ciudad
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Levanta el telón de las elecciones en la Universidad
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla