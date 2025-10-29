Tras la “bomba de frío”, lluvias leves y vuelve el calor

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A pesar de que el sol invadió el cielo, ayer la Ciudad amaneció con una sensación térmica por debajo de los tres grados y se vivió una jornada entre fría y un poco templada en las primeras horas de la tarde.
Invadidos por una “bomba de frío”, los platenses volvieron a lucir sus abrigos. Es que durante la jornada de ayer, la temperatura osciló entre 4 y 15 grados. A ello, es necesario sumar algunas nubes y vientos leves. No obstante, por la tarde, el sol se presentó por completo y la sensación térmica se acercó a los 20 grados.
Hoy, los seis grados de mínima por la mañana estarán acompañados de una lluvia leve, según el parte meteorológico. No obstante, la temperatura alcanzará su pico más alto a la tarde, cuando el termómetro indique los 16 grados. Por la noche, volverá a bajar a 13. Será la última jornada fría en la Ciudad.
Desde el jueves se espera que la temperatura se aproxime a la primavera. La mínima ya tendrá dos dígitos, 11 grados, y la máxima trepará a los 17 grados. Además, promete ser una jornada con mucha nubosidad.
El viernes, la mínima bajará unos grados, estará en 9 grados pero la máxima ya va a superar los 22 grados y le dará una nueva bienvenida al clima primavera, aunque con gran amplitud térmica.
El sábado, parcialmente soleado, será un día con 15 grados de mínima y 22 de máxima.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: caminata, conversatorio y peña musical
LE PUEDE INTERESAR
En City Bell: “Más que limpiar la zanja, dejan un chiquero”
El domingo, con más nubes, la temperatura será de 9 grados por la mañana aunque se elevará a 22 cerca de las 15.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí