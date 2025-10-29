Tras la “bomba de frío”, lluvias leves y vuelve el calor

Abrigo y bufandas, como si fuera invierno a fines de octubre / D. Alday

A pesar de que el sol invadió el cielo, ayer la Ciudad amaneció con una sensación térmica por debajo de los tres grados y se vivió una jornada entre fría y un poco templada en las primeras horas de la tarde.

Invadidos por una “bomba de frío”, los platenses volvieron a lucir sus abrigos. Es que durante la jornada de ayer, la temperatura osciló entre 4 y 15 grados. A ello, es necesario sumar algunas nubes y vientos leves. No obstante, por la tarde, el sol se presentó por completo y la sensación térmica se acercó a los 20 grados.

Hoy, los seis grados de mínima por la mañana estarán acompañados de una lluvia leve, según el parte meteorológico. No obstante, la temperatura alcanzará su pico más alto a la tarde, cuando el termómetro indique los 16 grados. Por la noche, volverá a bajar a 13. Será la última jornada fría en la Ciudad.

Desde el jueves se espera que la temperatura se aproxime a la primavera. La mínima ya tendrá dos dígitos, 11 grados, y la máxima trepará a los 17 grados. Además, promete ser una jornada con mucha nubosidad.

El viernes, la mínima bajará unos grados, estará en 9 grados pero la máxima ya va a superar los 22 grados y le dará una nueva bienvenida al clima primavera, aunque con gran amplitud térmica.

¿EL FIN DE SEMANA?

El sábado, parcialmente soleado, será un día con 15 grados de mínima y 22 de máxima.

El domingo, con más nubes, la temperatura será de 9 grados por la mañana aunque se elevará a 22 cerca de las 15.