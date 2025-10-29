Con cruces en las redes, la pelea libertaria no se toma respiro

Los triunfos electorales suelen disimular las diferencias. Las peleas y las disputas de poder parecen quedar bajo un cono de sombras mientras la luminosidad de la victoria deja apenas resquicios para que se filtren fricciones y desencuentros.

La Libertad Avanza ha mezclado desde su irrupción en la escena pública viejas prácticas que se tradujeron en la captación de añejas piezas sueltas del peronismo para armar su propia estructura, en particular en la Provincia, con la novedad que aportó una activa y al mismo tiempo agresiva militancia digital. El día después de la victoria electoral en los comicios de medio término, arrojó otra novedad: lejos de aplacarse, de darse un respiro, de disfrutar de las mieles de un triunfo contundente, la tensión política entre los sectores que lideran Karina Milei y Santiago Caputo volvió a aflorar.

Esas rencillas volvieron a tener epicentro en la Provincia. Por un lado, aparecieron Sebastián Pareja y algunos de sus dirigentes afines, reivindicando la conducción de la hermana presidencial como pieza central de la sorpresiva victoria en territorio bonaerense. Por el otro, el caputismo señalando que la mayor influencia del poderoso asesor presidencial en la campaña fue determinante para que el principal distrito del país y buena parte de las provincias se pintaran de violeta.

El escenario de esa batalla aún con final abierto, fueron las redes sociales donde desde ambos campamentos se cruzaron mensajes cifrados y no tanto sobre el rol que cada uno jugó en la campaña electoral que acaba de finalizar.

Pareja, titular de La Libertad Avanza en la Provincia, había quedado en el ojo de la tormenta luego de la sonora derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Se lo había responsabilizado por la selección de varios de los candidatos y por falencias en la fiscalización. El hombre de confianza de Karina Milei ahora sacó pecho. Y publicó un comunicado del partido donde contestó las críticas de manera elíptica. Destacó el rol de los coordinadores locales y seccionales “que en cada distrito garantizaron las actividades, recorridas y mesas de difusión de propuestas”. Y luego agradeció a la “mesa provincial de fiscalización que abarcó a las 40 mil mesas con un resultado impecable”.

Los activos tuiteros caputistas no tardaron mucho en contestarle. Esteban Glavinich, que escribe en la red social X como Traductor, fue uno de los que salió a cruzar a Pareja. Nunca lo mencionó, pero el mensaje no dio lugar a dobles interpretaciones. Publicó dos mapas de la Provincia. El primero, pintado mayoritariamente de color celeste en correspondencia con el triunfo peronista del septiembre. El otro, casi totalmente teñido de violeta como reflejo de la sorpresiva victoria libertaria. “Cómo se nota quién fiscalizó en una y quien en la otra”, fue la frase que completó la publicación en un obvio reproche al hombre de confianza de Karina Milei.

FOTOS Y DESAFÍOS

La disputa tuvo otros capítulos. Pareja agradeció en otro tuit al Presidente Milei, a su hermana Karina y a los primos Lule y Martín Menem “por su incansable trabajo y la estrategia trazada a lo largo y ancho del país”. Y acotó: “su empuje, esfuerzo y convicción son fiel reflejo de lo que es La Libertad Avanza, un partido que vino a cambiar a la Argentina”. A ese posteo le siguió otro que incluyó una foto junto a la secretaria General de la Presidencia.

Los caputistas parecieron responder con otro posteo. La usuaria More Tischler publicó otra foto comparativa. “Equipo perdedor”, escribió junto a una foto de Pareja y su tropa bonaerense. Y siguió: “Equipo ganador”, que adjuntó con otra foto pero de Santiago Caputo junto al Gordo Dan, Agustín Romo y otros militantes de las Fuerzas del Cielo.

Estos cruces podrían intensificarse en los próximos días. Distintas versiones indican que el sector de Pareja buscaría desplazar a Romo de la presidencia del bloque de diputados libertario en la Provincia. Hay quienes mencionan como eventual sustituto al platense Juanes Osaba.

Quien lanzó una advertencia fue nada menos que Bernardo Caputo, quien sería primo de Santiago. “Si lo tocan a Romo me voy a encargar exclusivamente de hacerles la vida a cuadritos. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, escribió en sus redes sociales.

La disputa entre los territoriales de Pareja y los celestiales de Caputo no se tomó respiro pese a la victoria electoral del domingo. Y sin tregua aparente, promete nuevos capítulos.